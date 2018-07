Se rekordløpet til Isabelle Pedersen øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Isabelle Pedersen har lenge siktet på å ta den norske rekorden på 100 meter hekk, og søndag klarte hun endelig å løpe raskere enn Christina Vukicevic Demidovs rekordløp på 12,74 i Hengelo fra 2009.

26-åringen fra Bergen løp inn på tiden 12,72. Med en fjerdeplass i heatet kvalifiserte seg til finalen under Diamond League-stevnet i London.

– Det var veldig deilig. Det var en lettelse, for ti-tolv journalister stiller det samme spørsmålet. Alt kommer til riktig tid, og jeg tror det kommer til å bli veldig gøy de neste tre ukene, sier Pedersen til TV 2.

I finalen ble hun nummer åtte med tiden 12,73.

– Jeg har egentlig ventet på det. Hun har vært ganske nær de siste to årene. Jeg tenkte at den ville ryke på Bislett Games allerede. Jeg har hatt den lenge nok, så det er bare å gratulere Isabelle. Hun er et kjempetalent, sier Christina Vukicevic Demidov til TV 2 etter rekordløpet.

– Så det er ikke litt bittert å miste den?

– Overhodet ikke. Nå har jeg vært ute av det, lagt opp og gått videre i livet. Jeg eier ikke den rekorden, selv om jeg har hatt den. Jeg håper Isabelle løper fortere enn 12,72 i løpet av sesongen, sier Vukicevic Demidov.

Britiske Brianna McNeal var best i de to heatene med 12,41.

Pedersen hadde 12,76 som årsbeste og 12,75 personlig rekord før løpet på den raske OL- og VM-banen i London.

– Det har vært mye snakk om den rekorden og det har hengt over henne. Media har hele tiden spurt når hun skal ta den rekorden. Nå kan hun krysse det av listen og trenger ikke lenger å tenke på det, sier Vukicevic Demidov.