Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Sumo

Rytterne har lagt ut på den 15.etappen i årets Tour, men ikke uten dramatikk.

For etter gårsdagens etappe, var det en sportsdirektør i Quick-Step som hadde en helt medium dag på jobben.

– Det var en sportsdirektør som glemte en liten detalj i går. Han sitter i bussen, og heldigvis så har de noen folk som sover på medbrakte madrasser, og det er de som frakter disse madrassene rundt. Etter at bussen har kjørt i ti mil så ringer de og spør: er det vanlig at det står igjen en bil med sykler på taket? forteller en lattermild Thor Hushovd og fortsetter:

– Så da hadde sportsdirektøren faktisk glemt bilen sin, med alle rittsyklene på taket. De braste ut i latter, alle rytterne og alle som var på den bussen. Men han sportsdirektøren svettet litt.

Redningen ble en av madrassgutta som fikk kjørt syklene til dagens startby Millau. For som Hushovd påpeker, hadde de måttet hente syklene på morgenkvisten, hadde de aldri rukket tilbake til start.

– Det er forskjell på konkurransesykkelen og reservesyklene, de er selvfølgelig identisk bygd opp, men det er noe med følelsen. Man føler seg mer hjemme på rittsykkelen. Man har tilbragt noen tusen kjørte kilometer på den, forteller Hushovd.

– Jeg skal love deg de gutta fikk kjeft fra sportsdirektørene

Historien endte godt for det belgiske laget som i går igjen, var med å kjempet om seieren.

I gårsdagens 32 mann store brudd, manglet det dog ryttere fra ett lag. Og Hushovd tror det koker litt ekstra hos det laget i dag.

– Groupama-FDJ, fransk lag, de har ikke vunnet en etappeseieren enda, de har ikke levert noe som helst. I går var det 32 mann i brudd, og de hadde ikke med én rytter. Det er noe av det viktigste for et lag, det er å komme i det bruddet. De vet at de kan kjempe om etappeseier og være på TVen, også er de ikke der. De må levere i dag.

At det franske laget ikke var med i gårsdagens brudd, fikk blant andre Philppe Gilbert til å sende avgårde et lite stikk.

– Jeg skal love deg at de gutta fikk kjeft fra sportsdirektørene, og de ble hånet også. Philippe Gilbert kalte de «streikerne», han mente det at de streiket og ikke var med i bruddet, forteller Hushovd.