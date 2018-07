Tour-lederen advarer: – Vi ville sett utrolig dumme ut

Før Tour de France går inn i den siste uken ser det ut til at kampen om den gule trøyen står mellom et tohodet Sky-troll og Team Sunwebs Tom Dumoulin.

Geraint Thomas leder og har ett minutt og 39 sekunder ned til lagkompis Chris Froome, men Dumoulin ligger bare elleve sekunder bak ham igjen.

Thomas mener han og Froome nå må sette laget først, og for enhver pris unngå at det skal bli en krig innad i laget.

– Det viktigste er at vi vinner og at vi ikke begynner å kjøre mot hverandre og Dumoulin vinner, ikke sant? Da ville vi sett utrolig dumme ut, sier Thomas til Velonews.

– Gjør livet vanskelig for rivalene

Thomas har muligheten til å vinne sin aller første Grand Tour, mens Froome forsøker å bli den første til å vinne Giro d'Italia og Tour de France i samme sesong siden 1998. Den gang var det Marco Pantani som vant begge Grand Tour-rittene.

– Jeg tror vi alle er ganske fornøyd med å ha meg og «G» der oppe. Det er slik det utvikler seg på veien. Det er flott å være i en slik posisjon, med første- og andreplass, sier Froome, som mener det gjør livet surt for rivalene.

– Jeg forestiller meg at det gjør livet vanskelig for rivalene våre når de har to karer å passe på.

– Alle er i en merkelig posisjon

Geraint Thomas

– Å ha Froome på andreplass tar presset vekk. Om noe skjer med meg, så har vi fortsatt ham i rittet, påpeker han, før han spøkefullt kommer med en åpenbar liten innrømmelse.

– Jeg ville sikkert vært lykkeligere hvis jeg vant enn Froomey, ler han.

Thomas mener alle de tre Tour-favorittene går en uke med en viss usikkerhet i vente.

– Det er første gang jeg kjører i tre uker, så det er en uvisshet der. Det er også en uvisshet for Froome og Dumoulin, for de har begge kjørt Giroen. Vi er alle i en merkelig posisjon, sier han.

– Bedre enn under Giroen



For Tom Dumoulin føles det ikke som om Giroen har gjort ham svakere. Tvert imot.

– Jeg er litt bedre enn under Giroen. Jeg klatrer litt bedre her. Jeg var ganske stabil over tre uker i Giroen, men jeg vet selvsagt ikke hvordan det vil gå her, sier han til Cyclingnews.

Men dersom Chris Froome gjør noe á la sitt vanvittige solostunt på Finestre-etappen i Giroen, som i praksis sikret ham sammenlagtseieren, tror ikke Dumoulin det er noe han kan gjøre.

– Det kan skje. Om Froome er bedre og gjør noe slikt, så kan jeg ikke gjøre noe med det. Jeg må bare holde meg frisk og sterk. Jeg håper det ikke skjer. Den dagen handlet det ikke om taktikk, jeg kunne bare ikke følge ham, innrømmer nederlenderen.