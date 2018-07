José Mourinho er interessert i å hente Harry Maguire til Old Trafford.

Portugiseren skal være villig til å legge 700 millioner kroner på bordet for å sikre seg Leicester-spilleren, skriver Daily Mail.

Men først må Mourinho rydde i rekkene. For å få plass til 25-åringen, må enten Marcos Rojo, Eric Bailly eller Chris Smalling selges, skriver den engelske avisen.

Leicester skal være interessert i å beholde stopperkjempen, og er villig til å gi Maguire en solid lønnsøkning for å bli på King Power Stadium.

En som er linket vekk fra Old Trafford er Anthony Martial. Men nå skal United benytte seg av en opsjon på forlengelse av 22-åringens kontrakt, som vil holde kantspilleren i Manchester til 2020, skriver Mirror.

Ifølge Times er både Bayern Munchen og Chelsea interessert i å sikre seg franskmannen.

Chelsea vil også beholde sin største stjerne. Mirror skriver at London-klubben ikke er villig til å selge Eden Hazard, selv om det skulle komme bud på opp mot to milliarder kroner.

Belgieren har vært sterkt linket til Real Madrid, og har også uttalt at det vil være en drøm å spille i den spanske hovedstaden. Dit kan keeper Thibaut Courtois slå følge, og da må Chelsea på keeperjakt.

Kasper Scmeichel skal være et alternativ, men Sky Sports melder at Leicester ikke har mottatt noe bud på den danske keeperen.

Chelsea slo Manchester City i kampen om Jorginho. Nå har Pep Guardiola sett seg ut et nytt overgangsmål. Det skal være Juventus' Miralem Pjanic. Italienske Tuttosport skriver at de lyseblå fra Manchester forbereder et milliard-bud på 28-åringen.