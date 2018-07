De to superstjernene har kranglet flere ganger tidligere, og nå er det duket for en ny runde.

Mayweather går hardt ut mot Curtis Jackson, også kjent som 50 Cent, og kaller rapperen for en blakk, sjalu tyster.

Det kommer frem i et langt innlegg 41-åringen postet i sosiale medier.

– Du er sur fordi moren til din sønn ikke vil være med deg. Din egen sønn vil ikke ha noe med deg å gjøre, åpner den tidligere bokseren sitt innlegg med.

Se hele innlegget nederst i saken

– Du har ikke hatt en «hit» på aldri så lenge, og du er misunnelig på alle rappere, atleter og entertainere som får til noe, skriver han videre.

Mayweather er kjent for å være ekstremt glad i penger. I innlegget uttaler han flere ganger at Jackson er blakk, og skriver at rapperen skal slutte å spørre om å låne penger.

Den tidligere bokseren la også ved et bilde av Jackson med teksten «Go snitch, or die tellin'». En klar henvisning til rapperens kjente album «Get rich, or die tryin'»

Klart svar

​Ikke lenge etterpå svarte Jackson med å legge ut et bilde av en gråtende Mayweather på sin Instagram-konto, med følgende tekst:

– Jeg må ha såret følelsene dine, mester. Du fikk noen til å skrive en bok. Jeg skal bruke tid på dette, så jeg får med meg alt. Vi kan starte med dine elleve volds-dommer. Husk at du ba om dette.

Mayweather og 50 cent har lenge hatt et turbulent forhold. Dette er ikke første gang de krangler åpenlyst i media. Flere har spekulert i om de gjør det for å skape oppmerksomhet.

Gjør narr av Mayweather

Det er usikkert hvorfor krangelen nå blusser opp igjen. TMZ skriver at årsaken kan være at Mayweather har et samarbeid med Teairra Mari. Artisten har tidligere saksøkt Jackson for å ha delt en intim video av henne på nettet.

En annen årsak kan være at rapperen igjen har gjort narr av Mayweathers lese- og skrive-ferdigheter, ifølge nettstedet.

Etter Mayweathers tirade la nemlig Jackson ut bilde av en tekst full av skrivefeil, og skrev:

– Her er Floyds førsteutkast, før han fikk noen til å skrive teksten for ham.

