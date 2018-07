Klokken 06.55 fikk nødetatene melding om en trafikkulykke i Birkelundsbakken i Bergen.

En bil hadde kjørt av veien, og en kvinne i 20-årene var skadd.

Det ble meldt om store materielle skader på stedet, og at kvinnen hadde uavklarte skader.

Kvinnen ble sendt til Haukeland universitetssykehus. Sykehuset opplyser ta hun er lettere skadd.

Like over klokken åtte var veien igjen åpnet for trafikk.