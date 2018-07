Mannen, som ifølge CNN er 28 år gammel, er også mistenkt for å ha skutt sin egen kjæreste og bestemor før biljakten som endte i gisselsituasjonen. Etterforskere mistenker at mannen skjøt de to kvinnene rundt klokken 1.30 lokal tid, før han flyktet fra åstedet.

Politibetjenter observerte den mistenktes bil og prøvde å stoppe han. Han nektet, og det endte med en biljakt, hvor den mistenkte løsnet flere skudd mot politiet, opplyser talspersonen for politiet i LA Barry Montgomery.

Minst én politibetjent skal ha skutt tilbake.

Etter en stund krasjet den mistenkte bilen sin og løp inn på supermarkedet Trader Joe's hvor han holdt flere personer som gisler. Ifølge CNN var det rundt 40 mennesker inne i butikken da den væpnede mannen løp inn.

En person drept

Ordfører i Los Angeles Eric Garcetti opplyser at en kvinne ble drept inne på supermarkedet. Det bekreftes av politiet, som på Twitter skriver at hun ble erklært død på stedet. De oppgir ikke hvem som skjøt.

I tillegg skal en annen person være skadd, men det skal ikke stå om liv.

Ifølge et vitne skal det ikke ha blitt avfyrt skudd inne i butikken. Vitnet forteller at politiet etter rundt 30 minutter tok seg inn i butikken og fikk noen av kundene trygt ut. Noen rømte også selv gjennom bakdøra, i tillegg til at noen ble sett hoppende ut av vinduer 2,44 meter over bakkenivå.

Overga seg selv

Den mistenkte forlot selv butikken gjennom hoveddøra sammen med fire gisler. Han satte håndjern på seg selv og overga seg.

Politiet omringet mannen umiddelbart, kroppsvisiterte han og plasserte han i en ambulanse. Mannens venstre arm skal ha vært blodig.

Politiet hadde store styrker på stedet og var fullt bevæpnet og ikledd beskyttelsesutstyr. I tillegg til politi var det 18 ambulanser og 100 brannmenn på stedet under operasjonen.

På Twitter bekrefter politiet at mannen er pågrepet.

(©NTB)