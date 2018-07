Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Atle B. von Obstfelder, sier til TV 2 at det dreier seg om en singelulykke, hvor en bil har kjørt ut av veien.

– Den har gått rundt to ganger, sier han.



Det var fire personer i bilen.

Det ble først meldt at en person var hardt skadd etter ulykken, men ved 23.30-tiden melder Innlandet politidistrikt at to personer er lettere skadet, mens to andre er uskadd.

De to som er lettere skadd kjøres til sykehuset i Lillehammer for videre behandling.

Ulykken skjedde på E6 på Dovrefjell.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.23 lørdag kveld.