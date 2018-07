I juni og juli måned har traumemottaket på Oslo universitetssykehus fått inn like mange alvorlige stupeskader som de ellers får på et helt år.

For Anders Nupen Hansen endret årets siste bad hele livet hans.

– Det var det siste stupet for dagen, og det skulle være det siste stupet i ferien. Det gikk galt, sier Anders til TV 2.

Brakk nakken

Den 27. juli for ti år siden stod Anders sin kone og sønn på halvannet år på stranden, mens den da 34-år gamle mannen skulle gjøre det mange gjør. Han tok løpefart fra stranden, og skulle stupe flatt ut i vannet.

– Jeg tok god fart og skulle stupe langt ut, men fikk jeg et overslag, så jeg gikk rett opp og rett ned. Jeg tenkte at dette går galt, så nå må jeg stupe salto i vannet, men da var hodet mitt allerede i bunn. Så brakk jeg nakken, sier Anders.

Venner og familie fikk trukket Anders opp av vannet.

– Så tok de på kroppen og spurte om jeg kjente noe. Da de kom opp til brystet begynte jeg å kjenne noe, sier Anders.

Advarer andre

Årlig skader én til tre personer seg alvorlig ved stup fra land, brygge eller stupebrett, mens det i løpet av årets to første sommermåneder har kommet inn like mange.

Forrige helg omkom en mann i 20-årene etter et stup fra sørenga i oslo.

Anders har aldri klandret seg selv for det som skjedde den fatale sommerdagen for ti år siden.

– Jeg er veldig glad for at det er jeg som har påført meg selv handikappet, og at jeg ikke har noen andre å klandre, sier Anders.

Nå ber han andre være ekstra forsiktige.

– En stor oppfordring til alle som er ute og bader i dag, er: «vær sikker på området du stuper på». Selv om du har stupt der i mange år kan vannstanden være lavere på grunn av tørketiden, sier Anders.

– Bader mer på impuls

Pål Aksel Næss er overlege på avdeling for traumatologi ved Oslo Universitetssykehus. Han mener det fine været nok har en sammenheng med det høye antallet stupeulykker.

– Folk bader mer, og kanskje mer på impuls enn de ellers ville gjøre, sier Næss.

DYBDE: Én av de viktigste tingene å huske på, er å sjekke dybden i vannet. Foto: TV 2

Han advarer også mot å stupe på steder man ikke kjenner godt nok til.

– Hvis man tenker seg om på forhånd og aldri stuper på et sted hvor man ikke kjenner til dybde og bunnforhold, så vil man gå klar av denne typen ulykker, sier overlegen.

Celestin Alfonso er livredder, og merker at badelysten øker i finværet. Han sier det gjør badestedene mer uoversiktlige og mer kaotiske får både livreddere og badegjester.

– Først og fremst burde man sjekke dybden i vannet. Hvis det er grunt burde man ikke stupe. Det kan jo også være uregelmessigheter som steiner eller lignende under vannet, eller noen kan svømme under deg, sier Alfonso.

Han legger også til at man alltid må sørge for at man kan komme seg opp av vannet etter å ha stupt.

