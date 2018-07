Filip Ingebrigtsen klarte EM-kravet på 5000 meter

TIL EM PÅ 5000 METER: Filip Ingebrigtsen klarte kravet med tiden 13.30,48. Foto: Jasper Jacobs

Filip Ingebrigtsen løp på 13.30,48 på 5000 meter under et stevne i belgiske Heusden lørdag kveld. Tiden er klart under EM-kravet.