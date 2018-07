Da Manchester United gjorde Paul Pogba til verdens dyreste fotballspiller for nesten en milliard kroner for to år siden, sa Jürgen Klopp at han ville slutte med fotball den dagen slike overganger var vanlige.

Siden den gang har Liverpool-manageren gjort Virgil van Dijk til tidenes dyreste forsvarsspiller, og denne uken ble Alisson Becker den dyreste keeper i overgangen fra Roma for over 700 millioner kroner.

Uttalelsen i kjølvannet av Pogbas retur til Manchester United for to år siden ble Klopp konfrontert med da han møtte pressen i amerikanske Charlotte før treningskampen mot Dortmund søndag.

– Problemet er at alle husker den «bullshiten» du har sagt. Ingen glemmer det. Det er fortsatt en viss sannhet i det. Jeg kunne ikke forestille meg hvordan verden ville endre seg. Hundre millioner pund er et vilt siffer, men så har verden endret seg, sier Klopp, ifølge Liverpool Echo.

– Vi signerte den dyreste keeperen i verden, og bam-bam, så er det noen andre som gjør noen fine handler. Det handler ikke om ikke å bruke penger. Opplever ikke Liverpool suksess, så må man legge ned en jobb, sier Klopp.

I tillegg til at Alisson har ankommet som ny førstekeeper, har Liverpool hentet inn midtbanespillerne Naby Keïta, Fabinho og Xherdan Shaqiri.

– Det koster penger å styrke stallen. Så langt har det vært et godt år for oss, og ganske suksessfylt i fjor. Likevel trenger vi å erstatte spillere. Emre Can dro, og vi gjorde en god handel i å få inn Fabinho. Vi så Shaqiri i VM og til tross for at han rykket ned med Stoke, spilte han mange gode kamper, sier Klopp, som mener han ikke bryr seg om hva folk mener om pengebruken.

– Vi bryr oss ikke om hva verden tenker, akkurat på samme måte som Manchester United ikke brydde seg om hva jeg mente, sier tyskeren.

Etter at Alisson-handelen var i havn antydet Klopp at det ikke kommer flere spillere inn i sommer, men Liverpool er forberedt på å trimme ned stallen.

