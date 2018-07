Se den utrolige tabben over (video med tillatelse fra NRK)

Etiopsike Fantu Worku (19) satte inn en spurt, konstaterte at hun var først og gjorde korsets tegn før hun rakk å innse at hun harde gjort en kardinalfeil under 3000-meteren i London lørdag.

Worku avanserte forbi kenyanske Lilian Kasait Rengeruk (21) og trodde hun hadde vunnet, men 200 meter igjen stoppet Worku, mens Rengeruk løp forbi og kunne strekke armene i været 200 meter senere.

– Det var veldig bisarr, jeg har aldri sett det før, sa sprintlegenden Michael Johnson i BBC-studio.

– En halv runde, det er nøkkelen. Noen ganger ser du utøvere feilbedømme antall runder, men så snart hun nådde 200-metersmerket sakket hun av og stoppet. Hun trodde hun hadde fullført løpet, konkluderte han ifølge Mirror.

DEPPER: Fantu Worku var langt nede etter å ha innsett at hun hadde gjort en generaltabbe. Foto: Ian Kington

BBCs kommentatorer ble også tatt på senga da Worku sakket av.

– Worku har stoppet. Hvorfor i alle verden har hun stoppet?

– Jeg tror hun trodde det var mållinjen. For en skam. 19-åringen bare stoppet, lød det fra kommentatorplass ifølge the Sun.