Cecilia Brækhus satte alle sine belter på spill mot Inna Sagajdakovskaja, men de var aldri særlig truet, for den norske bokseren tok seieren på poeng i Moskva.

Brækhus har vunnet alle sine 34 kamper og står fremdeles med sine fem belter.

– Det var ganske greit. Jeg hadde ikke lyst til å gå på en smell her i Russland, så jeg tok det veldig safe, sier Cecilia Brækhus i et intervju vist på Viasat 4.

Hun antyder at neste kamp blir i USA, der hun slo Kali Reis i begynnelsen av mai.

Bergenseren har tidligere uttalt at hun ønsker å få til et stormøte mot MMA-stjernen Cris Cyborg, og brasilianeren var ringside i Los Angeles da Brækhus møtte Kali Reis i mai.

Cyborg ankom arenaen med sitt tittelbelte i MMA, og var for anledningen kledd i en t-skjorte hvor det sto «Cyborg vs. Braekhus». Hun satt med det videre fyr på ryktene om at de to vil møtes i ringen i nær fremtid.

Brækhus og Sagajdakovskaja følte seg frem i åpningsrunden, men etter hvert tok bergenseren mer over i de kommende rundene. Sibir-bokseren kom bedre med fra fjerde runde og gikk mer aggressivt til verks.

Brækhus så ut til å ha kontroll, mens Sagajdakovskaja prøvde å få inn slag som kunne sende henne i bakken og hindre Brækhus-seier på poeng.

Overrasket over russeren

Mot slutten av kampen så det imidlertid ut som Brækhus kunne få en knockout, men Sagajdakovskaja tålte mye og holdt ut samtlige ti runder.

– Russerne er beintøffe, men både jeg og dommeren var overrasket, innrømmer Brækhus i det Viasat 4-sendte intervjuet.

Sagajdakovskaja hadde vunnet sine sju første proffkamper før møtet med Brækhus, men hun har en lang fartstid som amatørbokser.

– Hun prøvde å psyke meg ut. Det var helt greit. Det var mer mentalt press med at det var på hennes hjemmebane, sier Brækhus.

Kampen fikk en intens oppladning da franske Nadjib Mohammedi raste etter å ha tapt på poeng mot hjemmebokseren Fedor Tsjudinov. «Split decision» gjorde at Tsjudinov tok hjem en svært omdiskutabel poengseier, og både Mohammedi og tilskuerne i Russland svarte med buing.