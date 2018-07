Alt gikk etter planen for favoritten Julian Alaphilippe frem til Jasper Stuyven støtet med drøyt 30 kilometer til mål i Mende. Stuyven fikk en luke på nesten to minutter før stigningen, noe som stresset forfølgergruppen. Philippe Gilbert la seg i bukken for å bringe Alaphilippe nærmere Stuyven før stigningen.

Alaphilippe nølte da Omar Fraile støtet seg opp til Stuyven. Da franskmannen bestemte seg for å gå til var det for seint.

– Vi var tre Quick-Step-ryttere i gruppen. Vi var motiverte til å få et godt resultat, laget ga meg tillit, men beina var ikke gode nok. Jeg kjente ikke stigningen, så jeg ventet nok litt for lenge. Men jeg angrer ikke på noe, for Fraile var rett og slett den sterkeste, sier Alaphilippe til TV 2.

26-åringen har vært en av de mest offensive rytterne i første halvdel av Touren. Belønningen har vært en etappeseier og ledelse i klatrekonkurransen. Alaphilippe innrømmer at han er sliten.

– Jeg ser frem til å komme frem til hotellet for å få massasje. Jeg skal ta en liten øl, så får vi se i morgen, sier han.

TV 2-ekspert Johan Kaggestad tror det blir vanskelig for Alaphilippe å forsvare trøyen de kommende etappene.

– Jeg tror det blir ganske tøft. Warren Barguil er favoritten min til å vinne den trøyen, sier han.

Mens det ble en jubeldag for Omar Fraile, var det en svært skuffet Jasper Stuyven som syklet i mål til 3. plass.

– Det er virkelig skuffende, men hva kan jeg gjøre? Jeg visste at det var en bratt stigning. Jeg er en av de tyngre rytterne i feltet. Når det blir bratt klarer jeg ikke å holde farten oppe. Det ble rett og slett for bratt, sier Stuyven.

Han hadde en solid ledelse før den siste bakken. Flere av rytterne i forfølgergruppen vegret seg for å hjelpe Gilbert med å tette luken til Stuyven. Det inspirerte Stuyven.

– Jeg begynte å få troen, men jeg hadde brukt mye energi på de 20 kilometerne inn mot stigningen for å få en ledelse. Tanken gikk tom. Det blir vanskelig å få søvn i natt, sier Stuyven.

Belgieren, som faktisk er feltets sjokolade-ekspert, innser at det minker på konfekter for ham i årets Tour.

– De sier alltid at det kommer nye sjanser, men min erfaring er at det bare er én eller to sjanser for en ryttertype som meg. Jeg hadde muligheten i Roubaix og i dag, sier han.

