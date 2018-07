En person fraktes til sykehus med luftambulanse etter en motorsykkelulykke på Vågsøy i Sogn og Fjordane lørdag.

Vest politidistrikt melder at det dreier seg om en singelulykke, hvor det er meldt at motorsykkelen har kjørt inn i et tre.

Føreren betegnes som alvorlig skadet.

Saken oppdateres.