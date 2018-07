Etter en mann fikk hjertestopp i en bil i Sverige fredag, var det flere privatpersoner som kom til og forsøkte å holde mannen i live. I et Facebook-innlegg hyller politiet i Örebro län personene som bistod i hjelpearbeidet.

«INGEN tok opp mobiltelefonen sin for å fotografere eller filme. INGEN stelte seg i veien for ambulanse og politi. Vi vet enda ikke hvordan det kommer til å gå, men takket være disse menneskene finnes det fortsatt håp»

I kommentarfeltet under innlegget er samtlige av de over 1.600 kommentarene støttende til bilistenes innsats.

Stort hjelpearbeid

Bilisten som fikk hjertestans satt bak rattet da hjertet plutselig sluttet å slå, skriver Expressen.

Panisk løp personen i passasjersetet ut av bilen for å forsøke å stoppe andre biler som kjørte på veien. Personen i den første bilen som stoppet ringte umiddelbart nødnummeret.

Ved hjelp av flere hjelpende bilister påbegynte de hjerte- og lungeredning med instruksjoner fra nødetatene. Over tre biler skal ha stoppet for å hjelpe mannen.

– Det var skummelt, men jeg er veldig overrasket over at folk er så flinke til å stille opp. At vanlige folk virkelig hjelper til og at det var så mange som ble for å hjelpe med å løfte ham ut av bilen. Man blir glad, sier P4 Örebros medarbeider Jakob Norén Eriksson, som selv var der, til Sveriges Radio.

Fikk tilbake pulsen

Etter ambulansen ankom stedet flyttet bilistene seg, og fortsatte hjelpearbeidet på andre områder. Det gjorde at politiet kunne konsentrere seg om vitneutsagn og å omdirigere trafikken da de kom frem. I innlegget skriver politiet blant annet:

«Arbeidet som ble gjort innen mannen kom til sykehuset var såpass bra at personalet lyktes i å få tilbake mannens puls».

Innlegget politiet i Örebro Län la ut fredag ettermiddag har blitt likt av over 30.000 personer og delt 3.700 ganger.

Krass kritikk

For knappe to måneder siden var tonen derimot en helt annen. Da kom politiet i Örebro län med skarp kritikk mot nysgjerrige privatpersoner og badegjester i etterkant av to drukningsulykker.

Helsepersonell ble nemlig hindret i å gjøre arbeidet sitt av nysgjerrige tilskuere, og en 75 år gammel mann og en 17 år gammel gutt døde i de to separate drukningsulykkene.

«Det gjelder de voksne personene som står på bryggen, og som gjennom sitt nærvær forhindrer redningstjenesten i å arbeide fritt», stod det i innlegget fra politiet.

Politiet måtte blant annet bidra til å fysisk flytte personer fra bryggen, for at redningspersonell skulle få plass til å komme frem.

– På stedet finnes til og med voksne personer som løfter opp barna sine «for at de skulle se bedre,» står det videre.

Politiet stiller også spørsmålstegn ved at flere personer filmet den 17 år gamle gutten da han ble hentet opp av vannet.

– At de dessuten har mage til å utfordre når jeg ber dem legge vekk telefonene i respekt for gutten, er opprørende og fullstendig utenfor normal oppførsel, står det videre i innlegget til Johan i Örebro-politiet, som undret seg over hva folk egentlig skal med slike bilder.