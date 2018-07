Den 14.etappen i årets Tour de France, ble bruddets store dag.

En stor dag ble det også for Omar Fraile.

Spanjolen hos Astana tok skalpen på resten av bruddet i bakken opp til flystripa i Mende.

– Det laget trengte den seieren, for en vet at Fuglsang har vært under press. Dette gjør at de kan senke skuldrene, sa TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd etter målgang.

Jasper Stuyven stakk fra bruddet med litt over tre mil igjen til mål, men i den brutale bakken opp til målgang fikk belgieren det tungt.

Fraile satt i gruppen bak Stuyven og støtet seg opp. Franskmanne Julian Alaphilippe tok opp jakten, men kom aldri i kapp med spanjolen.

Tok sekunder

I gruppen med sammenlagtrytterne satte Movistar med Mikel Landa fart, og da var heller ikke LottoNL-Jumbo vanskelige å be.

Primoz Roglic støtet ifra Sky-toget med polakken Michal Kwiatkowski i front.

Det likte Chris Froome dårlig og etter å ha sett sliten ut, støtet han på de andre sammenlagtkanonene og fikk på sedvanlig vis med seg Geraint Thomas og Tom Dumoulin.

Trioen maktet ikke å hente den tidligere skihopperen, som til slutt tok åtte små sekunder på Thomas og co.

– Det var tøft, størrelsen på gruppa viste hvor tøff den siste bakken var, men jeg er rimelig fornøyd med utfallet, sa Froome til TV 2 etter målgang.

Uheldig ire

UAE-rytteren Dan Martin har hatt en rekke uhell så langt i årets Tour de France, og dagen i dag ble intet unntak. Iren punkterte i bunn av bakken opp til flystripa i Mende.

– Det var verst tenkelig sted, det var en del grus langs siden av veien og vi kjørte langs siden av veien. Det er en risiko, og det skjedde, sa en oppgitt Martin til TV 2 etter målgang og fortsatte:

– Man kan ikke gjøre noe med det, jeg måtte bare vente.

I mål var Martin 1,43 bak gruppen med Thomas og Froome, og i sammendraget er han nå snaue syv minutter bak førstnevnte.

Kaos i sidevinden

Starten på dagens etappe ble preget av sterk sidevind og feltet sprakk opp i flere biter.

Ryttere som prøvde å komme med i dagens brudd kjørte så hardt at flere av sammenlagtrytterne datt av. Dog kom de seg opp igjen da bruddet fikk gå av gårde.

For etter flere kilometers hardkjør var dagens brudd etablert, der satt blant andre Julian Alaphilippe og en rekke andre kanoner.