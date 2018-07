Se rekordløpet til Karsten Warholm øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Karsten Warholm stormet inn til seier på 400 meter hekk i London med tiden 47,65, som er ny norsk rekord på øvelsen.

– Jeg hadde bestemt meg for å løpe mitt eget løp. Det er derfor jeg la meg uti banene, for å løpe min greie. Det har jeg gjort i hele år, og det har fungert ekstremt bra. Ingen var oppe og plaget meg på slutten, og jeg hadde 13 steg frem til ni hekker. Det er det beste løpet jeg har hatt noen gang, sier Warholm til TV 2.

SKRIK: Karsten Warholm kjørte reprise av grimasen etter VM-triumfen på samme arena i august i fjor. Foto: Andrew Boyers

Ingen kunne utfordre Warholm, som løp inn i ensom majestet og slo den forrige rekorden med 16 hundredeler. Det var også stevnerekord.

– Det er formidabelt bra. Han er altså krøpet under de magiske 48 sekundene. Nå er han i ferd med å nærme seg nivået til de to som har utfordret han denne sesongen, sier TV 2s ekspert Johan Kaggestad.

Grimasen tilbake i London

22-åringen var tilbake der han tok det sensasjonelle VM-gullet på 400 meter hekk i august i fjor. Det er andre gang han setter norsk rekord i år.

– Det er helt sykt. Jeg kjente med en gang jeg kom hit, alle minnene og vibbene. Jeg bestemte meg tidlig for å løpe fort, og det klarte jeg, sier han.

Etter å ha kommet i mål kjørte han den karakteristiske «Skrik-grimasen».

– Det er ikke sånn at jeg har brukt å gjøre grimasen så ofte, men når jeg er tilbake i London er det lov, bare sånn for gamledagers skyld. Det er en spontan greie som kommer av seg selv. Det er ikke så mye image, annet enn at jeg prøver å gå ut som en jævel og holde inn, sier Warholm.

Hviler frem til EM

Sesongens store mål er EM i Berlin neste måned.

– Jeg hadde nervøsiteten, spenningen og tenningen som skulle til. Jeg tenkte på at dette var siste sjanse før EM til å sjekke hvordan det ligger an. Da er det verdt å prøve å gjøre noe med det, sier sunnmøringen.

Warholm mener lørdagens løp var en bekreftelse på at han er i rute til EM.

– Jeg håper og tror at jeg aldri har løpt et perfekt løp, selv om det er et kjedelig svar. I EM er det andre ting enn bare å løpe fort som gjelder, man skal gå for plasseringer og den type ting. Jeg må være i form, og nå skal jeg bare hvile frem til EM, sier Karsten Warholm.

Warholms største konkurrent Abderrahman Samba fra Qatar deltok ikke på øvelsen. Han løp heller 400 meter flatt og satte personlig rekord med 44,62.​​