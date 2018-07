Selskapet Perpetual Guardian, som jobber med blant annet eiendom og testamenter, utførte tidligere i år et ukonvensjonelt eksperiment på arbeidsplassen:

De reduserte arbeidsuken fra 40 til 32 timer, og ga dermed sine totalt 240 ansatte en langhelg hver uke.

Men de ansatte skulle fortsatt få betalt for full uke.

Prosjektet ble gjennomført i mars og april, og to forskere ble gitt oppgaven om å studere hvilken effekt dette ville ha på det ansatte.

Økte produktiviteten

Resultatene har vært utelukkende positive, skriver New York Yimes.

Jarrod Haar, en professor ved Auckland University of Technology, sier at de ansatte rapporterte om en forbedring på 24 prosent i balansen mellom jobb og privatliv. De kom også tilbake på jobb med mer energi etter fridagene.

– Lederne rapporterte at de ansatte var mer kreative, hadde høyere oppmøte, ankom tidsnok, dro ikke tidlig fra jobben og tok ikke lange pauser, sier Haar til avisen.

– Prestasjonen deres og jobben de utførte endret seg faktisk ikke når den ble gjort over fire dager i stedet for fem, sier han videre.

De ansatte meldte om at en kortere arbeidsuke motiverte dem til å finne måter å øke produktiviteten sin på. Møter ble redusert fra to timer til en halvtime, og ansatte utviklet signaler seg i mellom som de kunne bruke når hadde behov for å jobbe i fred.

– De fant ut hvor de kastet bort tiden sin, og jobbet smartere, ikke hardere, sier Haar.

Samme lønn for samme resultat

Andrew Barnes, selskapets grunnlegger, mener deres resultater kan endre hvilke premisser en arbeidskontrakt baseres på.

Han foreslår at når man skal rekruttere nye ansatte, så burde forhandlingene dreie seg rundt hvilke oppgaver som skal gjennomføres, og ikke hvor mange timer den ansatte skal tilbringe på kontoret.

– Hvis ikke så sier du at «jeg er for lat til å finne ut hva jeg ønsker fra deg, så jeg bare betaler deg for å møte opp», sier Barnes til New York Times.

Barnes mener at hans selskap er det første i verden til å betale sine ansatte for 40 timer og kun kreve oppmøte i 32.

Han fikk ideen etter å ha lest enn rapport som indikerte at ansatte bruker mindre enn tre timer av arbeidsdagen effektivt, og en annen rapport som sa at distraksjoner på jobb kunne ha samme effekt på ansatte som å miste en natts søvn eller røyke marijuana.