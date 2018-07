Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Sumo

På den 12.etappen til Alpe d`Huez, gikk Vincenzo Nibali i bakken etter å ha hektet styret i en tilskuers kamerareim.

Røntgenbildene viste brudd i en ryggvirvel, og «Haien fra Messina» måtte stå av årets ritt.

Et skudd for baugen for Bahrain-Merida, som nå langer ut mot ASO.

– Jeg har snakket med både Christian Prudhomme (Tour de France-sjefen journ.amn) og presidenten i Det internasjonale sykkelforbundet, David Lappartient. De har unnskyldt seg og forsikret oss om at sikkerheten til rytterne vil forbedres i fremtiden, men for oss er ikke det nok, sier lagets sjef Brent Copeland til cyclingnews og fortsetter:

– Vi har lidd enorm skade som lag, og det er ikke akseptabelt. Derfor studere nå våre advokater mulighetene for juridiske handlinger.

– Fansen invaderte veien

Bahrain-Merida-sjefen mener at arrangøren viste stor uaktsomhet på etappen opp det mytiske fjellet.

– Det er sant at det var barrière der uhellet skjedde, men det hele var svært uaktsomt. For tilskuerne invaderte veien og det franske politiet gjorde ikke jobben sin. De gjorde heller ingenting med folkene som tente bluss. Det er ikke enkelt å kontrollere mer enn 600 000 tilhengere, men de er så mektige og godt organisert at noen ting bare må håndteres på en god måte, sier Copeland om etappen og ASO.

Sjefen påpeker også at Tour de France-arrangøren har forsikringer mot slike ting, og at laget uten tvil har lidd stor skade ved å miste sin kaptein.

Nibali som vant Tour de France i 2014, satser nå mot Vuelta a España i slutten av august, og det påfølgende verdensmesterskapet i Innsbruck.