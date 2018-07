Norge opplever nå den verste sommertørken på 71 år.

– Været vi ser nå er helt spesielt. Jeg kan ikke huske at vi har spådd så mye tørke og varmt vær før. Det er uvanlig å måtte si «dessverre, det kommer ikke regn i morgen heller», sier Frode Håvik Korneliussen, meteorolog i Storm, til TV 2.

For selv om det er en drømmesommer i sør for ferierende, har det tørre været skapt ekstrem skogbrannfare sør og øst i landet. Bare i juli har det vært over 500 skogbranner.

– Jeg kan ikke se noen endring i overskuelig framtid. Tørt i sør og øst, og litt variabelt i andre deler av landet, enkelte steder kan også få nedbør, sier han.

Også i langtidsvarslet finnes det ingen antydninger til et væromslag.

– Sånn sett kan dette fort vare virkelig lenge, kanskje så lenge som ut august, sier Korneliussen.

Høytrykk «sitter fast»

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset i Cicero er helt forundret over det vi nå ser i Norge.

– I vår del av verden har vi knapt sett noe liknende. Dette er den varmeste sommeren noensinne, sier han til TV 2.

Han forklarer at det som skjedde under hetebølgen i mai og det som har skjedd i juli er samme fenomen.

– Det er høytrykk som har satt seg fast, og dette er noe helt annet enn vi er vant til, sier han.

– Tidligere somrer har ofte høytrykkene satt seg fast andre steder i Europa. Nå har vi fått en mye mer stabil værsituasjon hos oss. I år har vi vært heldige, eller uheldige, avhengig av hvordan du ser på det, sier han.

På spørsmål om hvorvidt det nåværende været kan kalles et ekstremvær, svarer han Korneliussen følgende:

– Det er ekstremt. Været i seg selv er ikke ekstremt, men det at det varer så lenge, er det, sier meteorologen.

Variert

Selv om været i sør og øst fortsetter så og si uendret, skjer det mye i vårt langstrakte land.

– Resten av landet vil få et mer variabelt vær de neste fem dagene. Søndag vil det komme en del nedbør i Finnmark, det vil bli til dels kraftige regnbyger med fare for torden, sier Korneliussen.

Ellers vil nord få fine dager, men varmluft fra Russland og kald luft fra kysten vil kjempe om plassen over nordområdene og gi variable temperaturer.

– I nord-, midt- og vest vil også været blir variabelt, med enkelte lette regnbyger, men temperaturene vil fremdeles holde seg høye, sier han.

Global oppvarming

Både Korneliussen og Samset sier nordmenn må forberede seg på varmere vær i årene som kommer, også varmere somrer.

– Selvfølgelig vil det komme kjølige somrer med regn framover også, men vi vil nok oppleve mer varme, sier Samset.

Global oppvarming skal ifølge Samset føre til at tempetaurene stiger med én grad.

– Er det global oppvarming som har gitt oss det varme været?

– Ja og nei. Det vil alltid være variasjoner og annerledes vær, men været påvirkes alltid av klimaendringene. Det som blir spennende er hva som kan skje framover, vil dette bli vanligere vær? undrer han seg.

