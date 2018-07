I fjor sommer signerte Liverpool Naby Keita fra RB Leipzig for 590 millioner kroner. Nå er han endelig på plass.

Storkjøpet har allerede rukket å imponere fansen. Med nummer åtte på ryggen.

Steven Gerrard er blant Liverpools aller største helter. I ti år bar legenden trøye nummer åtte på Anfield. Siden han forlot klubben i 2015 har draktnummeret stått uten eier.​

Liverpools nye midtbanemann legger ikke skjul på at Gerrard har vært et stort forbilde i oppveksten.

– Jeg pleide å spille fotball i gatene i Guinea med Liverpool-drakt på. Jeg ville være som Gerrard. Det kunne ikke vært noen andre. Han var alltid en leder.

Det sier Keita i et intervju med Telegraph, og forteller at nummer åtte betyr noe helt spesielt:

– Jeg har alltid likt nummer åtte. Det er også nummeret faren min brukte da han spilte fotball, så det betyr noe ekstra. Jeg vet at det er et stort nummer her i Liverpool, og gleder meg til å bruke det.

Keita omtaler seg selv som en ballvinner, og trekker frem aggressiviteten som en av sine største styrker. Midtbanespilleren kan dermed passe godt inn i Klopps system.

– Min første tanke er alltid å forsvare meg og unngå baklengsmål. Deretter er jobben min å skape muligheter for angriperne. Jeg er en lagspiller, men får jeg muligheten scorer jeg gjerne selv også, sier Keita til Telegraph.

Aggressiviteten kan dog ta overhånd i enkelte tilfeller. 23-åringen fikk hele fire røde kort totalt forrige sesong.

– Jeg var nok litt uheldig med noen av utvisningene. Jeg er aggressiv på en positiv måte, sier Liverpools nye nummer åtte til avisen.

Overrasket av legenden

​Da Keita signerte for Liverpool var Gerrard selv på plass for å overrekke drakten.

– Det var en utrolig dag for meg. Da han kom inn så jeg på ham og sa «Wow», for han er en legende. Jeg ble overrasket da han kom. Når noen som han gir deg draktnummeret sitt, er det ikke noe lek. Motivasjonen min er å gjøre like mye som han, sa Keita til klubbens hjemmeside.

Liverpool har nå reist til USA, hvor de skal spille flere treningskamper før Premier League-sesongen sparkes igang.

Klopps mannskap skal blant annet teste formen mot Manchester United 28. juli.

