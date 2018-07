Eden Hazard skal være på vei til Real Madrid. Den spanske storklubben skal forberede et bud på 1,2 milliarder kroner, skriver Evening Standard.

Cesc Fabregas prøver nå desperat å overtale Chelsea-stjernen til å bli værende på Stamford Bridge.



En som kan være på vei bort fra Real Madrid, er Karim Benzema. Ifølge Sky Italia har spillerens representanter vært i kontakt med AC Milan om en overgang.

Også Willian kan forlate Chelsea til fordel for en spansk gigant. Sky Sports hevder Barcelona har lagt inn et tredje bud, denne gangen på 590 millioner kroner, for å sikre seg brasilianerens tjenester.

Thibaut Courtois er ikke interessert i å være igjen på Stamford Bridge alene. Keeperen skal fortsatt ønske en overgang til Real Madrid. Alisson skal ha vært Chelseas førstevalg som erstatter, men etter at keeperen signerte for Liverpool kan Kasper Schmeichel være aktuell, skriver Telegraph.

Roma har tjent gode penger på Alisson-salget, og skal nå stå klare til å slå Everton i kampen om Bordeaux-talentet Malcom. 21-åringen vil bruke de neste dagene på å bestemme seg, skriver Sky Sports.

Everton-manager Marco Silva har flere navn på blokka. Portugiseren vil styrke angrepet med Wilfred Zaha fra Crystal Palace.

Han ser også på Barcelona-spiller Lucas Digne som en mulig arvtaker til Leighton Baines, skriver Mirror.