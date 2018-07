Politiet fikk først melding om en bilbrann på Åslandhellinga øst i Oslo klokken 05.26.

Brannen spredte seg raskt til to andre biler og sørget for svært mye sort røyk på stedet.

Til sammen 34 personer fra flere nærliggende boliger ble derfor evakuert av politiet, mens andre beboere i området oppfordres til å lukke vinduene sine.

Denne brannen melder politiet klokken 06.35 at har blitt slukket, og at beboerne har fått returnere til leilighetene sine.

– Tre kjøretøy er mer eller mindre totalskadd, og bilen vi mistenker at brannen startet i blir tauet inn for tekniske undersøkelser, sier operasjonsleder Tør Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Brann i garasjeanlegg

Mens politiet og brannvesenet jobbet på stedet, tok det fyr i en annen bil på Nyjordstubben.

Brannvesenet måtte derfor raskt omdisponere sine mannskaper. Bilen stod inne i et garasjeanlegg, og på Twitter skrev politiet at garasjeanlegget stod i full fyr.

– I dette garasjeanlegget har et titalls antall biler fått brannskader som varierer fra totalskadd til sotskader og røykskader, sier Jøkling til TV 2.

Rundt klokken 07 melder politiet at også denne brannen er slukket.

Det er mye røyk på stedet som foreløpig har gjort det vanskelig å få et nøyaktig tall på hvor mange biler det er snakk om.

Ingen personer er foreløpig evakuert som følge av brannen på Nyjordstubben.

Trolig påsatt

Jøkling sier at de mistenker at brannene er påsatt.

– Vi vil videre etterforske disse brannene med utgangspunkt i at de er påsatt som en kriminell handling, skriver politiet på Twitter.

Politiet har flere patruljer, inkludert hundepatrulje, på stedet. Det er også satt inn et politihelikopter i arbeidet.

– Vi leter etter personer som kan knyttes til brannene. Det er ingen konkrete funn som gjør at vi mistenker at brannene er påsatt, men det virker veldig tilfeldig at to biler i samme område plutselig skal ta fyr omtrent samtidig, sier Jøkling til NTB.

Flere biler fra begge brannene vil bli tauet inn for å undersøke om brannene er påsatt, og politiet ber om tips fra vitner som kan ha sett mistenkelige personer, kjøretøy eller annet i nærheten av de to brannene.



Politiet har snakket med flere vitner i området, men foreløpig har det ikke kommet noe avgjørende informasjon derfra.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med noen av brannene.