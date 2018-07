I en uttalelse fra den israelske hæren sent fredag heter det en soldat ble drept av palestinske skudd nær den sørlige delen av Gaza-stripen. Soldaten ble alvorlig såret da han ble truffet, og døde senere av skadene.

Skuddene ble avfyrt av en gruppe palestinere, ifølge den israelske hæren. Soldaten er den første israeleren som er drept siden uroen blusset opp for noen måneder siden på grensen mellom Gaza og Israel.

Israelske myndigheter sier at de fredag har utført luftangrep i «stor skala» og satt inn stridsvogner mot steder der militante palestinere har tilhold. Det skal være snakk om 15 Hamas-posisjoner, blant annet våpenlagre, kontrollsentre og treningsleirer.

– Alvorlig angrep

Hamas, som styrer Gaza, opplyser at tre medlemmer av deres militærkommando er drept. Helsemyndighetene i Gaza opplyser at en fjerde person ble skutt og drept under demonstrasjonen ved grensen.

– Hamas har valgt å trappe opp situasjonen og vil måtte bære konsekvensene av sine handlinger, uttalte israelske militærmyndigheter tidligere fredag.

Israel har kunngjort at det vil bli hardere reaksjoner mot ansamlinger av palestinere ved grensen, en form for protest som har pågått i flere måneder. Israel varsler også hardere tiltak mot palestinere som forsøker å stifte branner på israelsk område ved hjelpe av ballonger og draker.

En såret palestiner evakueres på Gaza-stripen i nærheten av grensen til Israel. Foto: Adel Hana / AP Photo

FN-advarsel

FN advarte fredag mot opptrappingen av konflikten.

– Alle i Gaza må ta et skritt tilbake fra randen av stupet. Ikke i neste uke, ikke i morgen, men umiddelbart, skriver FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, bulgarske Nickolay Mladenov, på Twitter.

– De som ønsker å provosere palestinere og israelere til en ny krig må ikke lykkes, uttaler FN-diplomaten.