Den tidligere Playboy-modellen hevder hun har hatt et forhold til Trump. Lydbåndet er nå i FBIs hender, melder avisen.

FBI tok beslag i båndet tidligere i år under en razzia mot Cohens kontor. New York Times siterer advokater og andre kilder som kjenner til at lydbåndet eksisterer.

Cohen har ikke lenger noe med presidenten eller administrasjonen å gjøre. Han etterforskes for pengeutbetalinger som ble gjort til kvinner for å stanse historier om Trump i forkant av valgkampen i 2016.

Trumps nåværende advokat, Rudy Giuliani, bekrefter at båndet eksisterer. Men han sier at det aldri ble foretatt noen betaling og at den republikanske presidenten aldri har vært innblandet i noe ulovlig.

