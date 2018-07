millionran på oslo vest:

To må møte i retten – en raner er fortsatt på frifot

Her er de tre ranerne på vei ut av gullsmeden på Skøyen i Oslo. To av de er nå pågrepet og tiltalt. Foto: POLITIET

To menn fra Litauen er tiltalt for å ha ranet til seg klokker verdt over to millioner kroner. En tredje raner er fortsatt etterlyst internasjonalt.