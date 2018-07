Seattle Sounders bekrefter fredag at de har løst den norske midtbanespilleren Magnus Wolff Eikrem fra kontrakten.

Wolff Eikrem spilte 17 kamper og scoret to mål for Seattle Sounders etter at signerte for amerikanerne da kontrakten med Malmö løp ut etter 2017-sesongen.

27-åringen fra Molde har imidlertid ikke vært noen stor suksess i Sounders. Han slet med både skader og manglende spilletid. Han startet bare seks kamper.

Ifølge Seattle Times er den tidligere Heerenveen- og Molde-spilleren frigitt for å gi plass til en ny utenlandsk spiller.

Wolff Eikrem trente med Molde i vinter og var aktuell for en retur til gamleklubben den gang, skriver Romsdals Budstikke.

En ung Wolff Eikrem gikk til Manchester United i 2009, men han kom aldri lengre enn reservelaget. Han gikk til Molde med Ole Gunnar Solskjær i 2011.

To år senere fikk han et ny sjanse i Europa da Heerenveen hentet ham til Nederland, og Solskjær hentet Wolff Eikrem til Premier League og Cardiff i 2014. Det ble ingen suksess, og året etter ble han Malmö-spiller.

I Sverige gikk det bedre for Wolff Eikrem, som var med å spille Malmö til Mesterligaen og vinne Allsvenskan. Han ble imidlertid ikke enig om en ny kontrakt i fjor og forlot klubben sammen med landsmann Jo Inge Berget.