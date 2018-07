– Det er vel knapt noe land i verden som vi seiler i hvor det ville vært mer naturlig med landstrøm i cruisehavner, sier Stein Kruse.

Nordmannen med ett navn som skapt for bransjen han jobber i, sitter i toppledelsen i Carnival Corporation, verdens desidert største cruiseselskap. Han har fulgt den siste tids debatt om landstrøm i Norge fra sidelinjen, og har latt seg forundre.

– Det kan godt være det finnes noen logiske grunner for at det ennå ikke finnes landstrøm i de største cruisehavnene, men jo, jeg synes det er rart at det ikke finnes et eneste anlegg, sier han.

Verdi: 230 milliarder

TV 2 møter Kruse for et eksklusivt intervju i Hamburg. På et av byens mest fasjonable hotell har det enorme Carnival-konsernet styremøte, hvor Kruse selvsagt deltar.

Konsernet eier 10 cruiseselskaper, og har 105 cruiseskip i flåten. I 2015 hadde selskapet en markedsverdi på rundt 230 milliarder kroner, ifølge Cruise Industry News. Det nest største cruiseselskapet, Royal Carribbean, er omtrent halvparten så stort som Carnival.

– Vi tenker på utslippsreduksjon hele tiden. De siste ti årene har vi redusert utslippene våre med 25 prosent, selv om vi har fått stadig flere skip i flåten, forteller Kruse.

Bruker landstrøm i Nord-Amerika

Denne sommeren har debatten om utslipp fra cruisenæringen vært høylytt. Bilder av utslippene har fått mange til å reagere. Som TV 2 har fortalt mener flere at landstrøm-teknologien kan bidra til bedre lokal luftkvalitet.

Landstrømanlegg i Hamburg. Foto: Chris Ronald Hermansen

Et landstrømanlegg er, enkelt forklart, en strømledning som kan plugges i et skip.

– I Norge, så vidt jeg vet, er det enda ikke kommet. Jeg bor som du vet i Seattle i USA, og i Seattle bruker vi landstrøm. Vi bruker landstrøm i Vancouver, vi bruker landstrøm i San Diego, Los Angeles, San Fransisco og mange andre steder, sier Kruse.

Ett anlegg bygges – med EU-midler

Bruk av landstrøm betyr at skipet ikke trenger en dieseldrevet generator for å drifte nødvendige funksjoner til kai. Strømmen kommer isteden gjennom ledningen fra land.

Tallene viser imidlertid at ingen landstrømprosjekter for cruiseskip har fått økonomisk støtte fra staten siden første tildelingsrunde i 2016. Det eneste landstrømanlegget for cruiseskip i Norge bygges i disse dager, og er betalt av EU.

INSPISERER: Representanter fra Carnival-konsernet inspiserer landstrømanlegget i Hamburg. Foto: Chris Ronald Hermansen

Nå kommer verdens største cruiseselskap med ett utspill som kanskje kan endre på dét.

– På hvilken måte kan dere bidra?

– Vi bruker landstrøm i flere havner, og har derfor erfaring. Vi har vært med i installasjonsprosesser. Vi forstår den tekniske løsningen som ligger rundt hvordan man gjør det. Dette er kunnskap som er verdifull.

– Åpner du for å legge penger på bordet?

– Hvis det er en del av diskusjonen, så er det klart vi er åpen for det også, sier Kruse.

Har 36 skip klare for landstrøm

Beregninger viser at ett enkelt cruiseskip til kai, i løpet av ett døgn kan skape like store utslipp som 13.000 dieselbiler.

– Når dere driver en operasjon som involverer 105 cruiseskip vil mange si at det bare skulle mangle at dere åpner pengesekken for å drive næringen i en grønnere retning, Kruse?

– Vi har allerede åpnet pengesekken vår. Vi har 28 skip hvor vi har installert og fått godkjent landstrømsystemet. I tillegg har vi ytterligere åtte skip som bare venter på endelig godkjenning. Her i Hamburg, akkurat nå, er en av våre båter plugget i landstrøm. Jeg tror våre helt konkrete handlinger når det gjelder det, viser at vi er en aktør som både er interessert i og har evner til å gjøre det.

– Vi er ikke et problem

Kruse mener cruiseskipenes størrelse gjør at næringen blir et slags symbol for masseturisme, og spesielt utfordringene det fører med seg. Han mener det er mer nyansert enn som så.

VIL SPONSE LANDSTRØM: Stein Kruse er en av i topplederne i verdens desidert største cruise-selskap, Carnival Corporartion. I et eksklusivt TV 2-intervju sier han at de er villig til å åpne lommeboken, om det er nødvendig for å etablere landstrømanlegg i Norge. Foto: Erlend Vikene

– Jeg bruker veldig ofte Venezia som et eksempel. Venezia som by har kun 50 000 innbyggere, men 24 millioner besøkende i året. Omtrent 1,2 millioner av disse er cruisebesøkende. Vi blir ofte sett på som en del av problemet i Venezia, selv om vi kun representerer 5 prosent av turistnæringen.

Han er klokkeklar:

– Jeg vil kategorisk si at vi ikke er et problem. Vi er en veldig positiv del av turistnæringen. Men jeg forstår godt at det er litt diskusjon rundt det. Hvis vi kan være med som en aktør i den dialogen og komme med fornuftige løsninger, så ønsker jeg det, sier Kruse.

Vil investere i ny teknologi

– Hvordan kan du si at dere ikke er et problem all den tid dere er den desidert største aktøren i en næring som ennå står for så store utslipp som dere gjør?

– Det er klart hvis man vil eliminere turisme og eliminere transport og ikke benytte seg av biler og ikke benytte seg av skip, så er det klart det er en løsning. Men det vil ikke resultere i det som skjer med økonomisk aktivitet, vise vakre land og fin natur til mennesker fra andre steder og påvirke en internasjonal dialog.

Kruse legger ikke skjul på at konsernets virksomhet innebærer et høyt energiforbruk, men hevder at utslippene deres har gått ned som følge av teknologiske fremskritt de siste ti årene.

– Jeg tror vi må være realistiske i hva vi kan gjøre og hvor teknologien ligger i dag og hvordan vi tar teknologien videre fremover. Der er vi veldig interessert i å investere i løsninger som vil hjelpe.

– Ikke unaturlig at de tar ansvar

Havnesjef i Oslo, Ingvar Mathisen, mener det er positivt at cruiseselskapet åpner opp for å bidra til at landsstrømanlegg kan bli en realitet i norske havner.

– Jeg synes det er veldig gode nyheter. Det viser at cruiseindustrien ser på Norge som svært viktig i sin framtidige satsning, sier Mathisen til TV 2.

Mathisen håper dette fører til at norske myndigheter ser på støtten til Enova, og gjør om mandatet slik at de også kan yte støtte til anlegg for cruiseskip.

– Burde de betale for sin egen forurensning?

– Det er ikke unaturlig at de tar et ansvar. Men for å sette det i et perspektiv utgjør Oslo havns virksomhet fire prosent av det totalte CO2-utslippet i Oslo. Av det er fem prosent igjen cruiseskip. Totalt utgjør altså cruiseskipene 0,4 prosent av utslippet i Oslo, sier Mathisen.

I Oslo hadde man i 2017 99 cruiseanløp. Til sammenligning hadde Bergen 325.

– Kundene deres kommer hit for å se natur. Vi markedsfører Norge som «powered by nature», så det er ikke unaturlig at de også tar innover seg de økte miljøkravene, så de kan gi sine kunder det de kom hit for, sier han videre.