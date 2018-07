Bildet ble tatt tidlig på morgenen onsdag denne uken.

Linn Kristin Hope (35) var på jobb på sykehjemmet hvor hun jobber i Sæbø i Ørsta i Møre og Romsdal, da hun tok seg en liten pause på terrassen.

– Jeg stod ute og skulle prøve å akklimatisere meg selv litt i forhold til lyn og torden, som jeg er livredd, sier hun til TV 2.

Linn Kristin stod med Snapchat åpent på mobilen, for å forsøke å fange uværet og lynet på film.

– Da lynte det plutselig voldsomt, og jeg skvatt så mye at jeg knipset et bilde i stedet for å filme, forteller hun.

Bare flaks

Det var altså bare flaks at det i det hele tatt ble et bilde.

– Jeg tenkte jeg bare «shit!». Det er første gang jeg har klart å få med et lyn på et bilde, for det er ikke så lett når du står og skal knipse når det begynner, sier hun.

Linn Kristin Hope. Foto: Privat

Slår ned i Slogen

Linn Kristin forteller at det antakeligvis var det siste av en rekke lyn som slo ned i fjelltoppen. Og det er ikke en hvilken som helst fjelltopp, lynet slår nemlig ned i Slogen.

Fjellet rager 1564 meter over havet og er det en svært populær topptur. Én av grunnene kan være den fantastiske utsikten utover landskapet og Sunnmørsalpene, og ikke minst at fjellet reiser seg direkte fra fjorden.

– Som å bo i paradis

Selv er Linn Kristin fra Oslo, men hun har bodd i Store Standal ved Hjørundfjorden i to år. Hun forteller at hun er veldig glad i å gå i fjellet og å være i naturen.​

– Det er fantastisk å jobbe natt og kunne ta en pause på terrassen og se på dette, sier hun, og legger til:

– Det er som å bo i paradis her oppe.

35-åringen forteller at hun tar mye bilder, men vil ikke kalle seg selv noen proff-fotograf.

– Det er kamera på mobilen som blir brukt til å knipse i vei når jeg ser noe, forteller hun.

Og bortsett fra å ha justert fargene litt, kan Linn Kristin forsikre at bildet er helt originalt.