Brann er enig med Kristoffer Løkberg (26) om en overgang, skriver Brann.no.

Løkberg har hatt en kanonsesong i midtbanetreeren til overraskelseslaget Ranheim, og skal nå har blitt enig om en kontrakt som er gjeldende fra 2019.

– Det er litt vemodig og rart å skulle forlate klubben jeg har spilt for i syv år, og jeg er innstilt på å gjøre mitt beste for Ranheim ut sesongen. Samtidig tror jeg det er et perfekt tidspunkt for å ta et steg videre i karrieren min, sier han til Brann.no.

Løkberg ankommer bergensklubben som bosmanspiller.

– Jeg ser veldig frem til å få spille for en så stor og fin klubb som deler de samme ambisjonene som meg. Drømmen er faktisk å vinne Eliteserien som både spiller og trener innen jeg er 50 år, sier han med et smil.

Jesper Mathisen mener Brann har gjort en god signering.

– Ja, det vil jeg absolutt si! Ingen dyr mann for Brann, men kommer til å være en verdifull spiller. Han har vært en av de viktigste brikkene for Ranheim denne sesongen, og i tillegg til å være en bra spiller er han en veldig fin fyr å ha i garderoben, sier TV 2-eksperten.

Løkberg følte seg sterkt ønsket av Brann, og når det som skjer utpå banen også stemmer overens var valget enkelt.

– Brann er kanskje det laget som har likest spillestil som Ranheim med en 4-3-3-formasjon, og derfor vet jeg at dette er det perfekte steget videre, sier Løkberg.

TV 2s ekspert er enig i at Ranheim-profilen vil passe godt inn på stadion.

– Jeg tror han ville passe veldig fint i systemet til Lars Arne Nilsen, og dette sørger for at Brann får mer bredde i stallen sin. Det har vært savnet i en del posisjoner, blant annet på midtbanen, mener Mathisen.