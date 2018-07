Norges første landstrømanlegg for cruiseskip betales av EU

– Vi er selvfølgelig stolte av dette, sier Halvard Aglen, havnesjef i Kristiansand.

Arbeidet pågår på havneområdet i solsteiken i juli. Nå legges infrastrukturen på plass, og allerede i løpet av august skal anlegget være operativt. Målet er å cruiseskip landstrøm allerede denne sesongen.

– Anlegget blir det største i Europa, sier Aglen.

Støtte fra Brüssel

Kostnadene for å bygge infrastrukturen frem til anlegget, tar havnen selv. Kostnadene løper ifølge Aglen til om lag 3-4 millioner kroner. Selve anlegget, koster omtrent ti ganger så mye.

– Det er en investering i en størrelsesorden som vi aldri hadde klart å ta alene. derfor har vi vært helt avhengig av økonomisk støtte.

Støtten kom, men fra et noe overraskende hold.

– Selve anlegget er det EU som har betalt for, sier Aglen.

Forespurt av dansk firma

Ordningen kom i stand nærmest ved en tilfeldighet. Et dansk selskap fikk støtte til å bygge et nytt landstrømanlegg gjennomg EUs innovasjonsfond, Horisont. På bakgrunn av et tidligere samarbeid, ble Kristiansand havn forespurt av selskapet om de kunne ha anlegget hos seg.

Byggingen startet ganske raskt.

Halvard Aglen i Kristiansand havn sier at anlegget er et resultat av godt lokalt samarbeid, i tillegg til EU-midlene. Foto: Svein Flagestad

Et landstrømanlegg er, enkelt forklart, en strømledning som kan plugges i et skip. Bruk av landstrøm betyr at skipet ikke trenger en dieseldrevet generator for å drifte nødvendige funksjoner til kai. Strømmen kommer isteden gjennom ledningen fra land.

Nær halv milliard delt ut

Det finnes en rekke ulike type landstrømanlegg. Cruiseskip er blant de mest kraftkrevende farkostene som flyter på sjøen, og et landstrømanlegg til cruise må derfor ha en enorm kapasitet. Det medfører at disse anleggene blir langt dyrere enn for eksempel et anlegg for offshore-fartøy.

Siden 2016 har norske myndigheter gjennom Enova delt ut 439 millioner kroner i støtte til landstrøm-prosjekter i norske havner. Ingen av pengene har gått til landstrømprosjekter for cruise.

– Dårlig klimatiltak

I et intervju med Adressa, sier Enovas direktør at landstrøm for cruiseskip er et dårlig klimatiltak.

– Vi ønsker å utfordre næringen. Disse skipene er gigantiske småbyer til havs - og nå må en hel næring gå i seg selv og rydde opp i utslippene sine. I dette bildet er landstrøm bare en veldig liten bit, sier Enova-toppsjef Nils Kristian Nakstad til Adressa.

– Ikke mulig med dagens ordning

Enova avgjør hvem som vinner konkurransen om økonomisk støtte en del kriterier. Hvor mye Enova kan dele ut avgjøres over statsbudsjettet. Regjeringen kan gjennom sitt tildelingsbrev til Enova tydeliggjøre hvilke områder de ønsker skal prioriteres.