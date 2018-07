På den 13.etappen til Valence var det duket for et durabelig oppgjør mellom de gjenværende spurterne.

For i et langt tynnere spurtfelt enn før Alpene, var det knyttet stor spenning til Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

Men nok en gang var den regjerende verdensmester, Peter Sagan, for sterk.

– Jeg er veldig glad for å ha vunnet her i dag, det er herlig. Og jeg må takke lagkameratene mine, de gjorde en fantastisk jobb, sa Sagan etter seieren.

Slovaken tok med det sin tredje seier i årets Tour.

Alexander Kristoff var nærmere en noen gang så langt i årets Tour, det skilte bare noen få centimeter mellom han og Sagan.

– Jeg er skuffa, møtte jo overmannen min igjen, det er Sagan som er der igjen, man må bare bøye seg i støvet, jeg føler nesten at jeg vinner når jeg kommer på andreplass, sa Kristoff etter målgang og fortsatte:

– Jeg hadde en god spurt, men jeg var ikke rask nok.

– Jeg mistet litt lagkameratene mine, men jeg klarte å komme meg i posisjon, brukte litt krefter på det, men jeg satt i en god posisjon. Sagan kom forbi på de siste meterne, jeg prøvde å svare, men jeg klarte det ikke, sa Kristoff til TV 2 etter målgang

– Det var en ekstremt god spurt av Alex

Nok en gang bekreftet Alexander Kristoff at han er en mann som aldri må avskrives. TV 2s sykkelekspert var imponert over hva UAE-rytteren leverte i dag.

– Det her var en ekstremt god spurt av Alex, i dag skal han virkelig ha for å prøve, han var der. Du så han kjørte offensivt hele dagen og klarte å posisjonere seg på det beste hjulet, men igjen så må han hamle opp med Peter Sagan som er verdens beste syklist per dags dato, sa Thor Hushovd i studio.

I sin analyse av spurten peker Hushovd på nøkkelpunktene, og hva Kristoff kunne gjort annerledes.

– Det eneste Alexander kanskje kunne gjort annerledes, var å gått litt før Demare åpnet spurten, og kanskje overrasket han litt med en lengre spurt, sa Hushovd i sin analyse og fortsatte:

– Men igjen så sitter den der rakkeren Peter Sagan klistret på hjulet, og det Sagan gjør er at han åpner ikke spurten sin før akkurat 100 meter før mål. Han har en ekstremt kort spurt også har han bare den eksplosiviteten som veldig få andre har.

Fire mann i brudd

Før etappen var det store spørsmålet om dette var en dag for bruddet eller for en samlet spurt.

Og fra start ble det klart at selv med fem av de største spurterne ute av årets Tour, var det fortsatt lag igjen som ønsket en samlet spurt.

Blant andre FDJ kjørte hardt fra start og markerte nesten samtlige som prøvde å stikke fra.

Til slutt lot feltet fire ryttere gå av gårde. Thomas De Gendt, Michael Schär, Tom Scully og Dimitri Claeys fikk aldri mer en tre minutters ledelse, og det ble samlet spurt.