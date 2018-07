En samlet spillergruppe ba ledelsen om å gjeninnsette både Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun, men ble ikke hørt.

«Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stått bak trenerteamet til siste slutt, og gruppa mener de var og ville vært best skikket til å utvikle oss videre. Spillergruppen ba om at styret skulle gjeninnsette Kåre og Erik, men styret sto på sitt», skriver Rosenborg-spillerne i en melding til NTB.

Meldingen er signert «Spillergruppa i Rosenborg».

RBK-profilene hadde et to timer langt møte med ledelsen fredag, der de la frem sine meninger. Etter møtet ønsket ikke spillerne å uttale seg til pressen, men henviste i stedet til at det ville komme en pressemelding.

Resten av meldingen lyder slik:

«Vi takker for fire fantastiske år, med meget gode resultater og gjenreisingen av Rosenborg som Norges desidert største klubb.

Ingen tidligere RBK-trener har like gode resultater i sine fire første år i klubben.

Videre vil vi forholde oss profesjonelt til de som nå kommer inn, og vil gjøre vårt ytterste for å prestere i kommende kamper.

Klubben er viktigst.

Utover dette vil vi ikke gi noen ytterlige kommentarer, for å ha maks fokus i perioden framover».

Aldri aktuelt

RBK-styreleder Ivar Koteng var tilstede på fredagens møte, der spillerne formidlet sin sterke uenighet i sparkingen av Ingebrigtsen.

– Det var kjent at spillerne var uenige i avgjørelsen. De har uttalt seg og snakker for seg selv, sier han til TV 2.

– Det er bestandig sånn at noen for og noen er mot en slik avgjørelse. Kåre er veldig flink sosialt, og det er naturlig at det smitter over på spillergruppen, fortsetter Koteng.

– Det var aldri aktuelt å ta kravet om å gjeninnsette Ingebrigtsen og Hoftun til følge?

– Nei, slår Koteng fast.

– Ikke en optimal løsning

Tidligere Rosenborg-spiller Vidar Riseth er ikke imponert av det som har skjedd.

– Det er overhodet ikke en optimal løsning. Spillerne ønsker Kåre tilbake, og det betyr at de fortsatt har troen på planene til Kåre. Med mitt Rosenborg-hjerte går klubben foran, og jeg håper det blir en god løsning, sier Riseth, som tror at klubben har en erstatter på plass innen kort tid.

Han er overrasket over at klubben ikke har rådført seg med spillerne.

– I min tid i Rosenborg representerte alltid kaptein og visekaptein spillerutvalget, og styret og klubben hadde dialog med spillerutvalget. Sånn har det alltid vært i Rosenborg, og det er trenere som har måttet gått tidligere også, sier Riseth til TV 2.

– Slik jeg forstå saken, så har ikke spillerne vært med på noe råd, og da kan det hende at styret tenker at de har nok kunnskap med Vegard Heggem, Fredrik Winsnes og Rune Bratseth til å ta beslutningen, fortsetter han.

Riseth stusser over at klubben ikke har snakket med de mest fremtredende spillerne.

– Internasjonalt har ikke spillerne så mye å si sånne beslutninger, men da jeg var i Celtic, brukte Kenny Dalglish spillerutvalget. Å ta noen direkte har jeg ikke lyst til, men jeg har overrasket over at man ikke har brukt spillerutvalget med kaptein og visekaptein, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

Seriemester tre år på rad

Ingebrigtsen selv sa følgende til VG torsdag kveld:

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg.

Under Ingebrigtsens ledelse er Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for nesten akkurat fire år siden.

