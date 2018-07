Ifølge avisen Lübecker Nachrichten knivstakk en mann flere personer.

To personer skal være alvorlig skadd, mens tolv andre skal ha fått lettere skader. Gjerningspersonen skal være pågrepet av politiet. Han beskrives av avisen som en mann i 30-årene fra Iran. Verken opplysningene om antall sårede eller om den mistenke mannen er bekreftet av politiet.

Ifølge en talsmann for politiet undersøker politiet omstendighetene rundt angrepet. Politiet har bekreftet at flere personer er lettere skadd og at ingen ble drept.

Et stort antall politifolk rykket ut til bydelen Kücknitz i den nordtyske byen der angrepet skjedde og sperret av området.

Ifølge et øyenvitne var bussen full av passasjerer da en mann plutselig trakk et våpen opp av en veske og begynte å angripe andre passasjerer. Et annet øyenvitne beskriver overfor avisen våpenet som en kjøkkenkniv.

Bussjåføren skal ha stanset bussen omgående og åpnet dørene slik at passasjerene kunne flykte ut. En av politiets patruljebiler var tilfeldigvis i nærheten, og en mistenkt mann ble raskt pågrepet