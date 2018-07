Han har hatt et strålende G19-mesterskap så langt. Med ett mål og en assist på to kamper, har Eman Markovic vært en av Norges beste spillere i Finland.

Kanskje ikke så rart, han kommer rett fra en tøff sesongoppkjøring med sin nye klubb, den bosniske seriemesteren Zrinjski Mostar.

– Det er jo Balkan, så de er litt sykere i hodet kan du si. Publikum er høylytte og lager mye stemning, men det er bare bra det, sier 19-åringen til TV 2.

Men det er ikke bare på grunn av det bosniske publikummet at Markovic valgte å forlate Norge og Molde i mai og flytte til til den bosniske byen Mostar. Begge foreldrene hans er nemlig fra Bosnia.

– Foreldrene mine kom til Norge da det var krig i Bosnia, så de flyktet til Norge. Jeg er født her og har bodd i Lyngdal i 15 år, forteller Markovic.

Nå har han vendt tilbake til foreldrenes fedreland for å spille fotball. Det fikk riktignok en blandet mottakelse hjemme.

– De ble både glade og nedfor, for nå bor jeg jo enda lenger fra dem. Det er litt trist for mamma, sier Markovic.

– Hvor ofte ringer mamma?

– Det er ofte, hver eneste dag, ler 19-åringen.

Men dersom savnet skulle bli for stort, har Markovic familie å besøke i Bosnia.

– Jeg har tanter og onkler som bor i en annen by, to timer unna. Jeg har møtt dem et par ganger allerede. Det er alltid godt å se dem, og jeg tror og håper de kommer og ser på kamper når sesongen starter, sier Markovic.

Den eneste spilleren i utlandet på G19

19-åringen fra Lyngdal har spilt på aldersbestemte landslag siden han var 15 år. Han er for øvrig også den eneste spilleren som har spilt alle landskamper under G19-landslagssjef, Pål Arne «Paco» Johansen. Også under EM i Finland er landslagssjefen veldig fornøyd med unggutten.

– Han har hatt en god oppkjøring med den bosniske seriemesteren, og det vises. Han er i god form og leverte en ny god kamp torsdag. Så Eman har levert på et høyt nivå her nede, sier Johansen.

Markovic er for øyeblikket den eneste på G19-landslaget som spiller i utlandet. Landslagssjefen tror han har tatt et fornuftig valg ved å gå til litt utradisjonelle Zrinjski Mostar.

– Får man spille og er i kamptroppen så er det en bra greie. Her snakker vi om den bosniske seriemesteren som akkurat har spilt Champion Leauge-kvalik. Å være med der og kjempe om seriegullet i en stor klubb tror jeg er veldig bra spillerutvikling, gitt at han får spille en god del, sier Johansen.

Det har han fått under lagets sesongoppkjøring. Og ifølge Markovic passer den bosniske fotballen han enda bedre enn den norske.

– Det er litt mindre trøkk, mindre dueller. Ballen er mer på bakken enn i lufta, og det passer meg bra, sier han.

Lærer bort bosniske sjekketriks

​Markovic snakker flytende bosnisk, noe lagkameratene hans på G19-landslaget liker å benytte seg av.

– Det er alltid noen som vil høre noen ord. Erling Braut Håland er jo glad i romantiske ting som han bruker til spesielle jenter, forteller han.

– Hva har du lært han?

– Veoma si lijepa. Det betyr «du er meget fin», ler 19-åringen.