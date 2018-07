– Dette er lureri, sier politioverbetjent Roar H. Kvassheim, leder for avsnitt for spesiell etterforskningsinnsats i Oslo politidistrikt.

Den siste tiden har politiet i hovedstaden flere ganger blitt tilkalt for å bortvise personer som driver med en form for koppespill.

Så sent som onsdag kveld var patruljer ute for å fjerne en gruppe med øst-europeisk bakgrunn som arrangerte et koppespill ved rådhuset.

TV 2 forsøkte å snakke med spillarrangørene, men det var de ikke interessert i.

Politiet mener at spillet er en form for svindel fordi det er umulig å vinne.

Slik fungerer det

Konseptet er forholdsvis enkelt. Tre kopper står på bakken eller på et bord. En kule gjemmes under én av koppene som deretter flyttes rundt i raskt tempo.

For å delta i spillet må man gjette hvor kula gjemmer seg, og det fungerer som et veddemål: Du taper penger om du gjetter feil, mens du i teorien vinner dersom du gjetter riktig, men:

– Sjansen for å vinne i dette spillet er lik null. Det er ren svindel, sier Kvassheim.

Han forklarer at spillarrangørene ofte er fingerferdige og gjerne fjerner kula uten at spilleren merker det.

– Det er også vanlig at en eller flere av de som deltar i svindelen later som de er vanlige deltakere i spillet. De jubler og later som de har vunnet, og på den måten tiltrekker de seg publikum som kan la seg friste til å prøve lykken, forklarer Kvassheim.

– Bruk sunn fornuft

Juridisk sett kan det være krevende for politiet å straffeforfølge spillerne for bedrageri. For å oppfylle kravene i en rettssal må de bevise at det er umulig å vinne.

Det finnes riktignok flere eksempler på at koppespillere har blitt bøtelagt av politiet.

– Vi pleier som regel å bortvise personene fra stedet, og da får vi oppløst situasjonen der og da, forklarer Kvassheim.

– Vi følger med i bybildet og vurderer kontinuerlig omfanget av denne formen for svindel. Det er ikke utenkelig at vi velger å slå til mot koppespillere for å statuere et eksempel, sier politioverbetjenten.

Han oppfordrer folk til å holde seg unna hvis man ser koppespillerne.

– Det handler om å bruke sunn fornuft. Hvis færre blir med og spille, blir også markedet mindre for de som vil utnytte dette, sier han.