Rosenborg-spillerne har vært sparsommelige med uttalelsene etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen torsdag, men ifølge styreleder Ivar Koteng er de ikke ilagt munnkurv.

– De har fått et råd de har fulgt, og nå kommer de til å snakke med pressen, sa Ivar Koteng til det fremmøtte pressekorpset på Lerkendal fredag.

Ikke et ord

Da hadde klubbledelsen vært i et to timer langt møte med flere av de mest fremtredende spillerne i klubben.

Da spillerne forlot Brakka etter møtet, var det imidlertid bare stillhet.

– Det kommer en pressemelding, var beskjeden som kom mens spillerne tuslet sin vei uten å ville uttale seg.

Tilstede var Mike Jensen, Pål André Helland, Tore Reginiussen, André Hansen, Anders Konradsen, Birger Meling og Matthías Vilhjálmsson.

Den eneste spilleren som har uttalt seg er Erik Botheim, som scoret det viktige 2-2-målet i G19-landslagets magiske snuoperasjon mot Finland torsdag.

– Er bare sjokkert

Etter kampen var det en svært overrasket 18-åring TV 2 snakket med.

– Ja, jeg så det nå. Det er dumt. Trist.

– Hva tenker du om det?

– Jeg er litt overrasket. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg er bare sjokkert, sa Botheim, som ble matchvinner da han debuterte fra start mot Tromsø i trøndernes forrige Eliteserie-kamp.

Da Rosenborg holdt pressekonferanse om Ingebrigtsen-sparkingen torsdag innrømte styreleder Ivar Koteng at Ingebrigtsen var populær hos spillerne.

– Spillerne er litt overrasket over det som er skjedd. Kåre er en populær mann som er lett å like. Spillerne var ikke pådriverne for dette. Det er først og fremst styret som har vært pådriver, sa Rosenborgs styreleder.