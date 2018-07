For to år siden jublet en hel nasjon da roerne Are Strandli og Kristoffer Brun tok OL-bronse i lettvekt dobbeltsculler i Rio.

Deretter ble det brått stille fra duoen. Are Strandli bestemte seg for å ta en pause:

– Jeg hadde kjempebehov for å gjøre noe annet. Jeg var lei roing, rutiner og det livet. Det var på tide å utfordre meg selv på andre områder og hente inspirasjon. Jeg ville gjøre litt mer som jeg selv ville og ha en annen hverdag, forklarer han.

– Jeg er glad for å ha han tilbake

Friåret gikk til jobbing som journalist i Hegnar, reise, være sosial – og hente motivasjon til gjenforening med Kristoffer Brun.

Det ser ut til å ha funket, for det er en ivrig Strandli som møter TV 2 Sporten på Årungen Rostadion.

– Det er helt rått! Det har vært deilig med et avbrekk, men fantastisk å være tilbake i samme båt som Kristoffer. Jeg synes det er gøyere enn noen gang! smiler Strandli.

Også partneren kan bekrefte at det har funket, han kommer med lovord:

– Jeg vet ikke hva Are har gjort det friåret, men han kommer tilbake som en enda bedre roer, og kanskje enda mer motivert og mer sugen enn noen gang, det synes jeg er kjempegøy.

Kristoffer legger ikke skjul på at det var godt å få kameraten tilbake, etter å ha rodd singel i ett år.

– Det var ensomt. Det er ikke tull, det var sjokkovergang fra å ha noen å sparre, snakke og tulle med. Det var skikkelig utfordring. Jeg er veldig glad for å ha han tilbake, smiler Kristoffer.

Klare for EM

Selv om duoen ikke har rodd sammen lenge nå, har de allerede bemerket seg. For en drøy måned siden rodde Brun/Strandli inn til andreplass i lettvekt dobbeltsculler under verdenscupen i Linz.

Til helgen er det klart for EM i Glasgow, og med tre EM-bronser og ett EM-sølv i sekken, er det uten tvil gull som frister mest.

– Vi har vært jevnt på pallen de siste årene og vi håper å heve oss enda et hakk.

– Snakker vi sølv eller gull da?

– Nja, altså, vi har jo lyst til å stå på toppen, det er ikke tvil om det, svarer Are.

Gulloppskriften til OL 2020

Det er to år siden forrige OL og kun to år til neste. Det er nettopp OL i Tokyo som er den store målsetningen.

De har erfart at treningsoppskriften er god, det beviser medaljebanken, men de nedprioriterer én ting:

– Vi skal kanskje ikke trene så mye styrke, sånn for vekten sin del så er det bedre med litt mindre muskler.

Etter OL-bronsen i 2016, føler Brun/Strandli at de nå har funnet den perfekte oppskriften:

– Mange omtaler oss som veteraner – vi har holdt på en stund – allikevel føler vi oss som ferskinger: Vi er sultne, alt er gøy og vi er ivrige. Den kombinasjonen, med erfaring, tror jeg er gulloppskrift, avslutter Strandli.