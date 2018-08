Se Norway Cup direkte på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo!

Det nærmer seg finalene i Norway Cup, og fredagens første TV-kamp var J17-kvartfinalen mellom Tynset og Langfjorden/Træff.

Der viste en av spillerne på banen kvaliteter som man sjelden ser på dette nivået.

Langfjorden/Træff-angriper Sara Kanutte Fornes vartet nemlig opp med et firemålsshow fra ypperste hylle i et oppgjør hennes lag til slutt vant 5-0.

Først viste kampens store spiller en vending som satte ut hele Tynset-forsvaret, og vippet 1-0 i nettet fem minutter ut i 1. omgang.

– En herlig vending, og drømmetreff. Det blir en ekkel dupp over keeper, sa TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Drømmevolley sikret 2-0

​Drøyt fem minutter senere slo stjerneangriperen til igjen, med scoringen som langt på vei avgjorde oppgjøret og sendte jentene fra Nordmøre og Romsdal-fotballkrets til semifinale i turneringen.

Fornes brukte hodet da hun først dro seg forbi en av Tynsets forsvarsspillere, for deretter å bruke sin eminente venstrefot til å dunke ballen i det lengste krysset på halv volley.

– Se på det treffet! Har du sett, for en scoring av Sara Fornes, som stjeler showet! En perfekt kurve i lengste, utbrøt TV 2s kommentator.

– Den volleyen var overraskende. Men jeg traff ganske bra. Jeg kjente med en gang den forlot foten at den kanskje kom til å gå inn, sier firemålshelten selv til TV 2 etter kampslutt.

Fornes gjorde også forarbeidet da lagvenninne Karina Ervik satte inn 3-0, også det med en flott avslutning. Seks minutter før slutt fullførte Fornes sitt hat trick med en ny nydelig lobb inne i boksen, før hun like etterpå satte inn kampens siste mål og 5-0.

– Det er en spiller det bare er å se opp for i årene som kommer. Det gjelder også for så vidt flere utpå her, men at hun har det lille ekstra er det ingen tvil om. Det er både fart, kraft, tilslag og teknikk, skrøt kommentator Bariås.

STRÅLTE ETTER KAMP: Sara K. Fornes er et navn vil kommer til å høre mer til i norsk toppfotball. Foto: Helge P. Kalleklev, TV 2

Klar for Trondheims/Ørn - drømmer om A-landslaget og utlandet

Seieren betyr at jentene fra vestlandet er klare for semifinale i turneringen, der det trolig blir lokaloppgjør mot Molde.

– Det er erkerivalen, så det blir tøff match. Drømmen er å spille finalen i morgen, bekrefter kvartfinalens store spiller.

Stortalentet Fornes er landslagsspiller for J16- og J17-landslagene til Norge, og har scoret fire mål på sine 14 landskamper. Sommerens Norway Cup er det siste hun deltar på sammen med lagvenninnene, før hun etter sommeren for fullt skifter beite til det tradisjonsrike Toppserie-laget Trondheims/Ørn der hun allerede før sommeren satt på benken mot LSK i vårsesongens siste seriekamp.

– Jeg tror ikke det blir Toppserie-spill med en gang. Det blir 2. divisjon, og så skal jeg trene med Toppserie-laget. Det blir kjekt, det, sier hun.

Med røtter på nordvestlandet er det mye å leve opp til i norsk fotballhistorie, og store målscorere før henne har vist at det går an å komme helt opp i den ypperste verdenseliten. Og det er ingen tvil om at ambisjonene om å trå i fotsporene til superstjerner som Ada Hegerberg også er til stede for Fornes.

– Den store drømmen er å spille i utlandet og på A-landslaget, og spille med de andre store stjernene andre steder i verden, bekrefter hun.

PS! Tre av spillerne på Langfjorden/Træff-laget (Lone Dahle Skomsø, Oline Kavli Ree og Synne Nygård) var også med på å vinne Norway Cup i J16-klassen i 2016.