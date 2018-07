Klopp gliser: – Vi har alt vi trenger

Frikjennes for verdensrekordene

– Den dagen dette er fotball, sier jeg opp.

Det sa Klopp da erkerival Manchester United satte ny verdensrekord for å hente Paul Pogba.

I løpet av sju måneder har han på sin side satt verdensrekord to ganger ved å hente Virgil van Dijk og Alisson til klubben. Tyskeren blir frikjent for den svimlende pengebruken av TV 2s fotballekspert, Mina Finstad Berg.

– Det ble veldig mye oppstuss da han brukte så mye på van Dijk. Nå er det litt det samme med ny keeper. Veldig mange har et instinkt på at det er greit å bruke på offensive spillere, mens de rynker mer når man bruker så mye på defensive spillere. Men hva er forskjellen på å bruke 75 millioner pund på en midtstopper eller spiss om det er en midtstopper laget trenger? spør Finstad Berg.

– De viste i fjor at de har en angrepsrekke som er helt vanvittig, men hadde problemer defensivt. Midtstopperne og keeperen kan være vel så viktig når du skal vinne titler, påpeker hun.

Liverpools manager understreker, i forbindelse med Alisson-overgangen, at det er markedet som bestemmer prisen.

– Det var noe vi måtte gjøre. Han har ingenting å gjøre med prisen, vi har ingenting å gjøre med prisen, men markedet har det. Det viser hvor verdifulle keepere er. Jeg ser for meg at det vil skje mye de neste ukene, så vi er veldig fornøyde med å ha ham her nå, sier Klopp til Liverpools nettside.

