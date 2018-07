Se Tour de France på TV 2 og TV 2 Sumo

Etter tre dager med brutale bakker, byr den 13.etappen i årets Tour opp til dans for de som trives best i det flate terrenget.

– I dag er kanskje den største muligheten hittil i Tour de France. Jeg tror egentlig det kommer til å bli en ganske grei dag, jeg tror det er mange slitne folk og de som har tenkt til å gå i brudd, tror jeg ser på de to neste dagene, sier Alexander Kristoff til Tour de France.

For med fem av de beste spurterne ute av rittet, er spørsmålet hvem som vil ta ansvar for å kjøre inn dagens brudd.

UAE-rytteren i sin hvite Europamester-trøye, påpeker at det fortsatt er spurtere og lag med ambisjoner i feltet.

– Det er en del lag som vil ha det samme som oss, en spurt til mål. FDJ, jeg tror også Trek vil være interessert i det. Det samme gjelder Bora med Sagan, og fort kan også Dimension Data med Edvald være interessert i det. Det er fortsatt en del sprintere igjen som har lyst til å ta sjansen i dag, for det er ikke så mange igjen av de, sier Kristoff.

– Jeg har det bra, men bena er slitne

Edvald Boasson Hagen og Team Dimension Data har mistet sin spurter i Mark Cavendish, det åpner døren for rudsbygdingen, men han vedgår at de siste dagene har tæret på han.

– Jeg har det bra, men bena er slitne, det er de absolutt. Men jeg har sovet godt og er klar for i dag, og gleder meg til det. Det er færre spurtere, men og kanskje vanskeligere å vite om det blir spurt eller om det blir brudd.

– Er det spurtbein eller bruddbein vi ser på?

– Vi må se hvordan starten utvikler seg, men jeg er klar for begge deler, sier Boasson hagen.

Kristoff er sikker på at dagens etappe ender i en spurt, TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd, synes det er langt verre å forutsi hvordan dagen ender.

– Det er jo en etappe i dag som akkurat nå er umulig å spå. Det er mange spurtere ute og få lag som ønsker å kontrollere. Det er en følelse Edvald og de andre gutta får ganske kjapt, hva de andre lagene, da tenker jeg på Trek Segafredo, Groupama-FDJ spesielt og selvfølgelig Bora, om de ønsker å kontrollere eller å sende folk med i brud. Og sender de folk med i brudd er det et tegn på at de ønsker at et brudd skal gå inn og da må man være våken, sier Hushovd

– Han har vist at han kan spurte med de beste

Skulle Kristoff dog få rett, er han en av de aller raskeste rytterne igjen i feltet. Det er også Edvald Boasson Hagen.

– Edvald viste i Tour de France i fjor, i fraværet av Cavendish, at han virkelig kunne spurte mot de beste. Og da leverte han til og med varene mot Kittel da han var på sitt beste, og Kittel er en bedre spurter enn de som er her nå, sier Hushovd og fortsetter:

–Men igjen det er gode navn igjen, så det er ikke sånn av nå må vi forvente at Edvald eller Alexander Kristoff bare kan gå og hente en spurt og hente en seier.