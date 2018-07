Det opplyser politiet i en pressemelding fredag.

Pårørende er ikke varslet, og politiet vil ikke gi opplysninger om verken kjønn eller alder på avdøde.

– Personen ble identifisert på grunn av en DNA-prøve under obduksjonen, opplyser politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til TV 2.

Det betyr at personen var i politiets DNA-register. Politiet ønsker foreløpig ikke å gå ut med årsaken til at den drepte var i politiets register.

Politiet har også mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, men har ikke fått en dødsårsak ut av denne. Den endelige obduksjonsrapporten vil først foreligge om tre måneder.

Etterforskningen pågår for fullt med både tekniske og taktiske undersøkelser. Politiet opplyser til TV 2 at de nå undersøker om det er en relasjon mellom avdøde og siktede.

Dro på skogbrann – fant lik

Det var onsdag 18. juli omtrent klokken 15 at brannvesenet rykket ut for å slukke det de trodde var en skogbrann i Maridalen, nord i Oslo.

Det var da de fant det utbrente liket, og politiet iverksatte full drapsetterforskning.

Like i nærheten av funnstedet traff politiet 55-åringen som de knytter til funnet av den døde personen. Politiet har ikke ønsket å kommentere hvilke bevis de mener at knytter ham til drapet.

Nekter straffskyld

Etter et fengslingsmøte i Oslo tingrett torsdag ble det klart at 55-åringen som er siktet for drap og likskjending varetektsfengsles i fire uker med brev og besøksforbud. I én uke blir han holdt i full isolasjon.

Johnny Olsen (t.h) ble her fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tinghus etter at han innrømmet å ha stått bak to uoppklarte bombeattentat mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995. Dette var en tilståelse han senere trakk tilbake. Foto: Roald Berit/Scanpix

Den drapssiktede het tidligere Johnny Olsen, men har i dag byttet navn.

Under fengslingsmøtet, ga siktede uttrykk for at han ikke ønsker å forklare seg overfor politiet. Han varslet på stedet at han anker varetektsfengslingen. Den blir tidligst behandlet i Borgarting lagmannsrett neste uke.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Fridtjof Feydt til TV 2.

Politiet ønsker å fremstille 55-åringen for en psykologisk vurdering, men dette ønsker ikke den siktede mannen.

Politiet må besvare flere essensielle spørsmål i etterforskningen i saken. På dette tidspunktet er verken dødsårsak eller drapssted kjent.

Politiet har snakket med flere vitner, men ønsker fortsatt tips og opplysninger fra folk som har vært eller oppholdt seg i området som vist på kartet under i dagene før onsdag 18. juli, og/eller rundt tidspunktet som den avdøde ble funnet.

ØNSKER TIPS: Politiet ønsker tips fra folk som har oppholdt seg i dette området i dagene før og rundt tidspunktet liket ble funnet. FOTO: Politiet

Dømt for dobbeltdrap

TV 2 er kjent med bakgrunnen til den drapssiktede som tidligere het Johnny Olsen. Han har i mange år har tilhørt nazimiljøet gjennom gruppen «Norges Germanske Armé».

I 1981 var han en av tre personer som begikk de såkalte «Hadelandsdrapene», der to menn ble drept med håndvåpen og maskinpistol. Til sammen ble de to skutt 29 ganger.

I 1982 ble Olsen dømt til 18 års fengsel for drapene.

Han skal i dag være uføretrygdet og han er uten fast bopel. Etter det TV 2 kjenner til, har mannen brutt med nazimiljøet. Mannens forsvarer, Fridtjof Feydt, har ikke ønsket å kommentere straffehistorikken til sin klient.