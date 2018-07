Rosenborg er på trenerjakt etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken torsdag.

Nå hevder iTromsø at TIL-trener Simo Valakari (45) er blant kandidatene som vurderes på Lerkendal.

Valakari har vært en stor suksess siden han overtok styringen i Tromsø for et år siden.

Før den tid hadde også en svært suksessfylt periode som trener for SJK i hjemlandet Finland.

– Jeg har ingen kommentar om det jeg oppfatter som spekulasjoner. På et generelt grunnlag kan jeg derimot si at vi jobber for å få til noe bra i Tromsø, og at Simo nok blir her videre, skriver TIL-sportssjef Svein-Morten Johansen i en SMS til TV 2.

Avisen hevder også at danske Kasper Hjulmand (46) står på Rosenborgs liste.

Han ledet nylig FC Nordsjælland til tredjeplass i den danske superligaen, og ledet samme klubb til tittelen i 2011/12-sesongen.

I mai 2014 ble han ansatt av Mainz som Thomas Tuchels etterfølger da sistnevnte gikk til Dortmund, men etter en periode med svake resultater ble dansken sparket i februar 2017.

I 2016 var han tilbake i Nordsjælland.

– Fullstendig uaktuelt

Sportssjef i Nordsjælland, Carsten V. Jensen, var helt uviten om Rosenborg-interessen da TV 2 ringte ham.

Trønderne kan få en vanskelig oppgave dersom de skal lokke Hjulmand til Lerkendal.

– Det er naturlig at de beste trenerne kobles til de beste jobbene. Men det er fullstendig uaktuelt at Hjulmand skal til Rosenborg, sier Jensen til TV 2.

– Hvorfor det?

– Fordi han er treneren vår. Det er ganske enkelt, svarer Nordsjællands sportssjef.

– Finnes ikke et mer spennende navn

Dersom Rosenborg-styret velger å gå for en trener som jobber innenfor landegrensene, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen det er naturlig å se til Tromsø.

– Av trenere i Eliteserien, finnes det ikke noen mer spennende navn enn Valakari. Selv om han ikke spiller 4-3-3, er det en type fotball Rosenborg-supporterne hadde elsket, sier Mathisen.

Han tror finnen ville hatt problemer med å motstå et tilbud fra Trøndelag.

– For Valakaris del finnes det nok ikke en mer spennende oppgave enn Rosenborg i Norge. Alle som blir spurt av dem vil nok høre hva de sier, men det er en del ting som må løses med kontrakten hvis det skjer. Slår Rosenborg på tråden slenger nok Tromsø et stort krav på bordet, og da kommer det an på hva Rosenborg er villige til å betale, spekulerer TV 2s fotballekspert.

Ledes av nederlender

Det er nederlandske Rini Coolen som leder Rosenborg frem til en ny hovedtrener er på plass. Med seg som assistent har han Trond Henriksen.

Coolen ble ansatt som ny akademisjef i Rosenborg i oktober i fjor, mens Trond Henriksen er trener for Rosenborg 2.

Styreleder Ivar Koteng fortalte at de ikke har vært i kontakt med permanente løsninger.

– Det er ikke så enkelt å jobbe med å få inn en ny trener før man har avsluttet et arbeidsforhold. Det er en utfordring generelt. Vi har ikke en lang liste med trenere vi kan få på plass raskt, sa Rosenborg styreleder på pressekonferansen.

