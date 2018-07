Dansken ble født uten iris og har den svært sjeldne sykdommen aniridi.

– Jeg er sterkt svaksynt, og med tiden vil jeg miste synet helt. Jeg tenkte at nå må vi gjøre det før det blir for sent. Det er ingen vits i å gå Norge på langs hvis jeg ikke ser noe og ikke får oppleve landet og naturen, sier Jan Henningsen til TV 2.

I tillegg til sekken på ryggen, drar han en 30 kilo tung tralle opp de bratte hårnålssvingene i Trollstigen. Ferden går fra Nordkapp til Kristiansand.

– Jeg har drømt om å gjøre dette lenge. Nå er vi halvveis, og jeg har bare fått ett gnagsår, forteller danske Jan, som til daglig er mekaniker hos isprodusenten Hennig Olsen.

Tre måneder på tur

På grunn av Jans allerede sterke synssvekkelse, stiller gode kolleger opp som ledsagere på turen.

– Folk tar ferie og avspasering for å følge meg gjennom landet. Det er jeg veldig takknemlig for. Så får de også oppleve Norge på en helt annen måte, sier Jan.

Når TV 2 møter teamet, er det kollega Lena Nilsen som halser etter Jan opp Trollstigen.

– Dette er veldig gøy! Jan er en glad gutt og trivelig å gå på tur med, forteller Lena.

Turen startet på Nordkapp i slutten av mai. Til sammen har Jan planlagt å bruke 90 dager på turen hvor han skal oppleve Norge.

LANGT HJEM: Jan Henningsen startet sin ferd fra Nordkapp til Kristiansand i slutten av mai. Foto: Norge på langs med Jan.

– Vi har blitt veldig godt mottatt overalt. Folk er veldig forståelige og hjelpsomme. Det er slik at vi prøver å spise lokal mat på de stedene vi kommer, så det er mange som kommer kjørende lange veier for at vi skal få smake på det de lager.

– Men du er svaksynt. Hva får du med deg av omgivelsene?

– De store tingene i naturen får jeg med meg. Men hvis det er noen som kommer og spør meg om jeg ser et fint lite hus i en fjellside, får jeg ikke det med meg. Men alt det store og grove får jeg med meg, så jeg har stort utbytte av turen. Norge er et nydelig land med flott natur og flotte folk, mener 44-åringen.

Redder synet til mange

I tillegg til egenopplevelsen, har Jan Henningsen en ekstra drivkraft for å gjennomføre den ekstremt lange spaserturen. Går de ansatte på Hennig Olsen like mange skritt som Henningsen, donerer bedriften 250.000 kroner til Norges Blindeforbund.

Pengene skal brukes blindeforbundets Icare-prosjekt, og vil bidra til at minst 800 personer i utviklingsland i Asia og Afrika får igjen synet sitt.

– Det er flott at Jan tar et slikt initiativ. Når han får en slik diagnose forstår jeg godt at han vil se det vakre landet vårt, men at han også er så dedikert at han tenker på andre blinde i samme situasjon. Det at så mange vil få igjen synet sitt betyr enormt mye for hver enkelt, men ikke minst for familiene som vil få en helt annen livssituasjon, sier assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund, Karsten Aak.

Like motivert

Jan Henningsen er halvveis på turen, men er fortsatt like motivert for å komme seg til Kristiansand innen 30. august.

– Dette har så langt vært en fantastisk reise. Når det var ned mot null grader, snø og sterk vind i starten, så var det ikke alltid like gøy. Men vi har mange nok gode grunner til å holde motivasjonen oppe, sier Jan.

– Dere unngår de mest trafikkerte veiene. Hvordan har møtet med bilistene vært?

– De har vært veldig hensynsfulle, det må man si. Jeg tror ikke noen har kjørt med «hodet under armen». Det har vært litt tett på maks to-tre ganger, så dette går greit, sier Jan.