Nordmenn har over en milliard til gode hos flyselskapene

Norske flypassasjerer har over en milliard kroner til gode hos flyselskapene i kompensasjon for kanselleringer og forsinkelser. Nordmenn har liten kunnskap om sine rettigheter ved flytrøbbel, viser undersøkelse.

Siden juli 2015 har over 800.000 norske flypassasjerer opplevd flytrøbbel som kan gi rett til kompensasjon fra selskapet. De færreste kjenner sine rettigheter, viser en undersøkelse fra YouGov.

– Bare 14 prosent av nordmennene kjenner sine rettigheter som flypassasjerer fullt ut.

Det sier Andreas Hermansson, som er Norgessjef i Airhelp, et av flere firmaer som mot provisjon bistår med å kreve inn det passasjerer har krav på fra flyselskapene.

– Har opp mot 1,7 milliarder til gode

Ut fra trafikkdata tilbake til juli 2015 har han beregnet at nordmenn har minst en milliard kroner til gode hos selskapene. Da har han utelukket forsinkelser og kanselleringer som flyselskapene ikke kan lastes for, som for eksempel ved dårlig vær.

– Det er definitivt mer enn en milliard kroner, kanskje er det så mye som 1,5 til 1,7 milliarder kroner som ennå ikke har blitt utkrevd.

Med andre ord er det en pen slump med ekstra feriepenger å hente ut for de som har opplevd flyforsinkelser de tre siste årene.

Tusenvis av forsinkelser og kanselleringer de siste årene gir passasjerene rett til kompensasjon. Foto: Alf Ove Hansen, Scanpix

EU-regler gir rettigheter

Totalt var 9500 flyvninger de tre siste årene i eller til og fra Norge forsinket eller kansellert, der flyselskapene ikke kunne skylde på streik, dårlig vær, eller andre forhold utenfor selskapenes kontroll.



Da har passasjerene etter EUs regler krav på kompensasjon på opptil 600 Euro (ca 5700 kroner) - i tillegg til dekning av utgifter. Hovedregelen er at du har krav på EUs standardkompensasjon dersom en forsinkelse eller kansellering er selskapets skyld.

Les også: ​​Dette er dine rettigheter ved flytrøbbel

Og selv om det er en stund siden du opplevde problemer, kan du fortsatt sende inn krav. Etter norsk lov foreldes pengekrav først etter 3 år. Det betyr at du kan kreve kompensasjon for flytrøbbel så langt tilbake som på sensommeren 2015.

Kan kreve inn selv

Du trenger ikke å bruke et firma som AirHelp for å få det du har krav på. Forbrukerrådet oppfordrer folk til å først klage til flyselskapet:

– Forbrukerrådet har laget en flyrettighetskalkulator hvor du kan finne klageskjema, beregne kravet ditt og sende rett til flyselskapet, forteller Ragnar Wiik som er daglig leder i Forbruker Europa, som er Forbrukerrådets kontor for handel på tvers av landegrensene i EU/EØS.