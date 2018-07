Fredag 20. juli bisettes tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen i Ishavskatedralen i Tromsdalen.

Olsen døde tirsdag 10. juli.

Arbeiderpartipolitikeren ble bare 61 år gammel, og var svært åpen rundt sin demenssykdom.

Dette fortalte han om i boken «Skynd deg å elske», som ble skrevet av hans kone, Laila Lanes. Dette resulterte også i film.

– Det er trist å meddele at min og vår kjære Jan Henry gikk bort tidlig i morrest – trist for oss, men familien er enig om at det er en lettelse for han at han omsider har fått fred for alle plager som sykdommen påførte han, skrev kona Laila Lanes på Facebook.

Olsen var fylkesordfører i Troms fra 1991 til 1992. Deretter var han fiskeriminister fra 1992 til 1996.

Som fiskeriminister ledet Jan Henry T. Olsen fiskeriavtalen med EU i forkant av folkeavstemningen i 1994, og der fikk han kallenavnet «No Fish Olsen».

Omringet av blomsterkranser. Foto: Egil Pettersen / TV 2

