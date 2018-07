22. juli 2011. I Regjeringskvartalet er det rolig. De fleste er på ferie, men det er fortsatt aktivitet i bygget som til vanlig huser de mest sentrale skikkelsene i norsk politikk.

Klokken 15.25.19 eksploderer en nærmere 1.000 kilos bombe rett utenfor Regjeringskvartalet.

Åtte mennesker blir drept, ni personer blir alvorlig skadet.

Minst 200 får fysiske skader av den voldsomme eksplosjonen. Vinduer så langt som 400 meter unna knuser.

Rundt halvannen time senere, klokken 17.10, ankommer Anders Behring Breivik Utøya, som skal bli åsted for den verste terrorhandlingen i Norge siden andre verdenskrig.

Terroristen tar livet av 69 mennesker på AUF sin sommerleir. Det yngste offeret er kun 14 år.​

– Som en berg og dalbane

TRAGEDIE: 69 mennesker omkom på Utøya. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

På søndag er det syv år siden terroren rammet Norge. Fortsatt er 22. juli en dag mange sliter med å forstå. For mange av de overlevende og pårørende er det en svært vanskelig dag.

Det gjelder også for 23 år gamle Rakel Mortensdatter Birkeli. Hun var 16 år da hun var på AUF sin sommerleir på Utøya i 2011.

PÅ UTØYA: Rakel Mortensdatter Birkeli var 16 år da hun var på Utøya i 2011. Syv år etter er datoen 22. juli fortsatt krevende. Foto: Privat

– 22. juli er og kommer nok alltid til å være en tøff dag. For meg pleier følelsene å være som en berg og dalbane. Ved noen markeringer har jeg opplevd å bli ganske overrasket over egne følelser og reaksjoner, og følt at jeg ikke har helt kontroll over disse. Jeg er som regel veldig sliten når dagen er omme, sier Birkeli til TV 2.

Hun mener det er veldig viktig at 22. juli snakkes om, selv om det nå er syv år siden. Både for å lære om terrorhendelsen, den farlige radikaliseringen og konsekvensene av dette, og samtidig forståelsen for hvordan terrorhendelsen har berørt og fremdeles berører de som ble rammet.

– Syv år kan for noen føles som en evighet. For andre er det fremdeles veldig nært og sårt. Det er viktig at vi ikke glemmer hvilken katastrofal terrorhendelse dette faktisk var, sier Birkeli.

– Veldig leit

Når 23-åringen hører folk si at de er lei av å høre om og markere 22. juli, blir hun lei seg.

– Det er ikke noe kult å høre det. Dette var en så stor og grusom hendelse som fremdeles preger livene til de berørte hver dag. Man må kunne snakke om det, fordi det er slik vi lærer, mener Birkeli.

Hun påpeker at det burde være stor takhøyde for å snakke om temaet.

PREGET: Lederen for støttegruppen Lisbeth Røyneland sier at 22. juli aldri vil bli en enkel dag. Hun mistet datteren sin Synne (18) på Utøya. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Det er en oppfatning lederen for Støttegruppen 22. juli kjenner seg igjen i. Lisbeth Røyneland mistet datteren Synne (18) på Utøya.

– For meg personlig er det veldig leit, fordi det betyr så mye at vi husker de som ble drept og hva som forårsaket terroren, sier hun.

– Må huske de drepte

Røyneland mener det er viktig å fortsatt snakke om 22. juli, fordi hendelsen var et angrep på demokratiet og uskyldige ungdommer på Utøya.

– Det er viktig å huske de som ble drept, og hva de sto for. Vi er veldig glad for at vi nå får minnestedet utenfor Regjeringskvartalet. Vi har også minnestedene på Utøya og 22. juli-senteret som står for læringen, sier Røyneland.

Anne Lene Andersen er faglig ansvarlig ved 22. juli-senteret som ligger i Regjeringskvartalet. Hun mener det er viktig å undervise om det som skjedde, slik at historien blir tatt vare på.

– Det er viktig at unge som vokser opp i dag har forståelse om hva som skjedde, og hvordan 22. juli er en del av den verdenen vi lever i. Dagen er med på å løfte viktige debatter, fortellinger og sider av samfunnet, sier Andersen til TV 2.

Hun trekker også frem viktigheten av at vi ikke kan glemme det som skjedde for syv år siden.

– Blir aldri enkelt

En fersk undersøkelse fra støttegruppen viser at det fortsatt er svært mange som sliter.

Blant medlemmene som deltok i undersøkelsen har 30 prosent av de overlevende oppgitt at de sliter. Av disse har 18 prosent oppgitt at de sliter mye.

Hele 72 prosent sier de påvirkes negativt i hverdagen på grunn av det de opplevde, og lever idag med traumer og fysiske skader. For de etterlatte er dette tallet 85 prosent.

– Tallene overrasket oss litt, og dette er bekymringsfullt. Det er derfor viktig at vi snakker om det, slik at vi får en forståelse for hvordan denne dagen føles for de som er berørt, sier nestleder i støttegruppa, Mortensdatter Birkeli til TV 2.

For Lisbeth Røyneland er hele juli tøff. Hun forteller at hun føler seg urolig hele måneden, og at dagen aldri vil bli enkel.

– Man kommer aldri over å miste ett barn. For meg handler det om å bygge opp hverdagen på ny. Det ligger alltid i bakhodet, men jeg må lære meg å leve med det, slik at jeg og familien får et godt liv, sier Røyneland til TV 2.