Mikael (43): – Jeg lå naken i senga mens en fremmed dame tok notater

Med godt over to millioner visninger og flere tusen delinger, har responsen vært enorm. I tillegg til en rekke støtteerklæringer, er ordene «forferdelig», «sykt» og «skamfult» gjentakende i kommentarfeltet.

– Når jeg så hvor mange visninger filmen hadde fått fikk jeg hakeslepp. Jeg er evig takknemlig for at folk engasjerer seg for dette.

Beklager hendelsen

Birgitta Lindgren er områdesjef for Försäkringskassen. Hun beklager hendelsen til Aftonbladet.

– Vi beklager selvsagt for at noen kan oppfatte denne situasjonen som integritetskrenkende. Vi gjør alt vi kan for at dette skal bli et så bra møte som overhodet mulig. Dette handler jo først og fremst om at vedkommende skal få den hjelpen de behøver og at beslutningen skal være så riktig som mulig, sier hun.

Lingren har full forståelse for at slike situasjoner kan føles ubehagelig for den pleietrengende.

Granberg kan også fortelle til TV 2 at Försäkringskassen har vært i kontakt med ham etter at Aftonbladet publiserte saken.

– De ringte meg og beklaget. De sa at slik praksis ikke stod i deres retningslinjer.

Derimot reagerer Granberg på unnskyldningen. Han sier han kjenner til en rekke personer som har opplevd akkurat samme praksis.

– Både før og etter Facebook-innlegget har jeg snakket med bekjente som har opplevd det samme som meg. Hvis ikke dette er deres retningslinjer, hvem har da bestemt at man skal ta tiden på folk mens de er nakne?

– Det er slettes ikke alle funksjonshemmede som kan uttrykke seg når ting ikke er greit. Derfor var det viktig at jeg sier ifra.

– Burde vært unødvendig

Arnstein Grendahl, generalsekretær i Norges Handikapforbund, reagerer på måten Försäkringskassen håndterte saken.

REAGERER: Arnstein Grendahlen, generalsekretær i Norges Handikapforbund, reagerer på behandlingen svenske Mikael fikk av staten. Foto: Norges Handikapforbund

– Det er svært krenkende. Det bør være helt unødvendig å være til stedet i rommet for å dokumentere dette.

Grendahl forteller til TV 2 at Handikapforbundet ikke har mottatt slike henvendelser før i Norge.

Derimot ble flere ofre for en spørreundersøkelse, utført av Ipsos, der de måtte svare på en rekke intime spørsmål. Det fikk Handikapforbundet stoppet raskt.

Kutt i BPA

TV 2 har ved flere anledninger omtalt funksjonshemmede personer som ikke får tilstrekkelig med assistenttimer. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir stadig vekk kuttet ned på i flere kommuner, noe som gjør livet til de pleietrengende vanskeligere. BPA er knyttet til kommunal økonomi og det kan by på problemer for enkelte.

– Kutt i BPA gjør det problematisk for mange. Særlig for unge studenter som må flytte til en annen kommune for å studere. Flere opplever at BPA blir såpass redusert at man ikke klarer å gjennomføre studiene, sier Grendahl.

Grendahl har også vært vitne til enkelte som flytter til andre kommuner med en bedre BPA tjeneste.

– Slik skal det ikke være.