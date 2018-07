For en uke siden, like før Conte ble sparket, meldte den britiske avisen Telegraph at italieneren truet med å gå rettens vei.

Nå har Conte bestemt seg for å saksøke gamleklubben, hevder den britiske avisen The Times.

Sparkingen drøyet

Grunnen til at Conte er rasende, skal være at Roman Abramovitsj ventet så lenge med å sparke ham.

Advokatenes argument er at utsettelsen kostet ham sjansen til å bli ansatt av noen andre, ettersom de fleste klubber i Fotball-Europa har løst managersituasjonen med få uker igjen til sesongstart.

Det skriver den britiske avisen.

Fra før er det kjent at Chelsea må betale 48-åringen om lag 95 millioner kroner i sluttpakke. Contes krav er nå å få en kompensasjon i tillegg til sluttpakken, som følge av «inntektene han går glipp av» ved ikke å kunne sikre seg en ny jobb i sommer.

Sarri leder laget i første kamp

Maurizio Sarri er mannen som skal lede Chelsea til nye trofeer. Den tidligere Napoli-manageren leder sin første kamp på mandag, mot Perth Glory i Australia.

Dermed får han i underkant av tre uker fra sin første treningskamp til alvoret er i gang.

– Denne perioden er veldig viktig for oss. Jeg kom ikke i gang før på mandag, så jeg har hatt liten tid på meg, sier Sarri på pressekonferansen i forbindelse med treningsleiren.

– Jeg vet ikke hva jeg kan forvente – hverken fra mitt eget lag eller motstanderen, spøker italieneren om den korte forberedelsestiden, ifølge Football London.